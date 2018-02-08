2018年年初春节将近，过年必不可少的就是每年的春节联欢晚会，除了雷打不动的除夕夜央视春晚，各大地方卫视的春晚也非常精彩，不过他们都不约而同的选择与央视春晚“错峰”播出，避免与央视春晚争夺收视率。也就是说，从小年夜开始，几乎每晚都有一台春晚，陪伴你度过愉快的春节时光哦。那么各大卫视春晚都在什么时候播出？都有哪些你喜欢的明星？各台春晚都有什么值得关注的看点呢？





1、湖南卫视春晚

时间：2月8日（腊月二十三）

看点：“新白娘子”叶童、赵雅芝带来“回忆杀

2018湖南卫视春晚本次晚会的主题定为“欢呼中国年”，为时代为人民欢呼。当然湖南卫视每年的嘉宾阵容也尤为豪华，包括黄晓明、罗大佑、周笔畅、那英、jessiej、马克西姆、迪玛希、张新成、张航、马思超、刘承林、任嘉伦等。

其中叶童与赵雅芝这对荧幕情侣将牵手献唱并演绎《新白娘子传奇》中的经典桥段，还将与小戏骨们有精彩的对手戏，导演组将全力打造美轮美奂的舞台，力求还原剧中场景，与观众重回当年的西湖断桥边，带来一场最真实的“千年重逢”！

2、北京卫视春晚

时间：2月16日（大年初一）

看点：陈冲、刘晓庆、张瑜、斯琴高娃首度同台

北京卫视春晚以“最美新时代，最爱中国年”为主题，打出怀旧牌。

四位百花奖影后陈冲、刘晓庆、张瑜、斯琴高娃在北京卫视春晚首度同台，同与好友雷恪生、姜昆、郭凯敏和蔡国庆一起共舞，回归“我们的生活充满阳光”的年代。此外本命年的冯小刚也将与夫人徐帆在春晚“合体”共秀恩爱。颇有戏剧功底都徐帆还将与女老生王珮瑜、铁肺唱将黄绮珊带来京剧选段《智斗》，冯巩则负责为他们拉京胡，如此阵容的跨界混搭除了央视，恐怕只有北京卫视配的起了。





3、江苏卫视春晚

时间：2月16日（大年初一）

看点：“吉祥三宝”十二年后重聚，南薛北张或再度合体

十二年前的央视春晚舞台上，布仁巴雅尔一家的“吉祥三宝”一夜间红遍大江南北。如今十二年过去，小女孩英格玛也已经是中央戏剧学院的大四毕业生，据悉，这次三人将带来成年版的《吉祥三宝》。

从前年开始，两大“综艺收割机”薛之谦和大张伟就时常在综艺中碰面，一但两人出现总是笑点密集，绝无尿点，合称为“南薛北张”。去年两人在《金曲捞》收官集上以音乐人的身份合作了薛之谦的《意外》，反响也同样的热烈。不知这次江苏卫视集齐了“南薛北张”，会整出什么“意外”？





4、浙江卫视春晚：

时间：2月14日（腊月二十九）

看点：和《捉妖记》里的胡巴一起欢度新年

与别家将“团圆”、“合家欢”为主旋律不同的是，浙江卫视绑定大IP《捉妖记》，在竞争激烈的各家卫视晚会市场中别具新意，不知能否与《捉妖记2》双赢呢。

其中作为主演之一的李宇春在剧中换上了罕见的长发造型，颇为惊艳，此次也将与神秘嘉宾上演四川话版相爱相杀的剧码。还有献唱主题曲插曲的蔡依林与凤凰传奇带来剧中新曲。





5、东方卫视春晚

时间：2月16日（大年初一）

看点：首次采用360度唤醒屏舞台设计，于谦又烫新头

在刚刚过去的“2018梦圆东方跨年盛典”东方卫视跨年演唱会上，东方卫视的舞台设计让人眼前一亮。其实，在舞台设计上，东方卫视一直尝试创新，今年春晚，东方卫视首度采用360度环形舞台屏，以实景虚景相结合。同时，观众座椅还可以跟随晚会设计旋转，带来沉浸式体验。

此外德云社的郭德纲、小岳岳、郭麒麟也将带来精彩的相声表演。





6、辽宁卫视春晚

时间：2月14日（腊月二十九）

看点：宋小宝今年不吃面，蔡明当起了国民“好婆婆”

辽宁卫视的春晚一向主打语言类节目，东北帮的一众演员都在此起步，除了春晚必备笑星宋小宝带领一众师兄弟压轴外，蔡国庆也与开心麻花的王宁搭档，带来跨界首秀，不知今年还送不送三百六十五个祝福？

还有撕掉“毒舌”标签的蔡明，再次延续“马大姐”的热心耿直人设，今年“马大姐”的故事发生在了儿媳家，不知蔡明又如何化解婆媳关系？今年又要爆出哪些金句？





7、安徽卫视春晚

时间：2月13日（腊月二十八）

看点：刘谦再登春晚，见证奇迹

2018安徽卫视春晚不仅聚集张信哲、邓紫棋、潘玮柏等实力唱将，还有巩汉林、郭冬临、苗阜、王声等嘉宾带来小品和相声，同时还有谢楠、刘谦、金志文、凤凰传奇、雷佳等也将倾力助阵，用精彩的演出为观众献上新年祝福

8、重庆卫视春晚

时间：2月13日（腊月二十八）

看点：何云伟+费玉清+民间艺术

2018重庆卫视春晚的主题为“感知民俗，美丽中国” 如果您喜欢看民俗类节目，非重庆卫视不可。相声演员何云伟和搭档迟永志带来了相声《逛庙会》；歌手秦勇跨界与王钗、张玉合作，用摇滚加川剧相结合的创新形式讲述《重庆故事》；“小哥”费玉清压轴，带来了《千里之外》、《一剪梅》等大家耳熟能详的歌曲，更一展主持才能。





9、山东卫视春晚

时间：2月13日（腊月二十八）

看点：四大喜剧帮汇聚

山东今年春晚不得了，凑齐了四大喜剧组合——青曲社、德云社、辽宁民间艺术团以及爱笑兄弟帮。

青曲社的苗阜和王声带弟子献上群口相声《金鸡迎春》；德云社郭德纲的爱徒张康搭档——机器人“娇娇”说相声，带来“相声界人机大战”，十分新奇，王小利携儿子王亮和妻子李琳亮相，带来一贯的东北喜剧搞笑本色，还在小品《催婚》中加入温情亲情元素。





东南卫视全国青少儿春晚

时间：2月16日（大年初一）

看点：童真童趣

央视少儿频道的各位著名节目主持人：鞠萍姐姐、小鹿姐姐、芝麻哥哥，以及东南卫视少儿节目主持人蜗牛哥哥携手多位小主持人为大家带来一场属于少儿的春晚。

虽说是少儿春晚，节目的多样性和精彩程度却不亚于成人春晚。分别来自16个省30多个地区的孩子们带来了舞蹈、唱歌、朗诵、武术、架子鼓等多达42个精彩节目。​