名字，是我们的一种象征。如果你的朋友一不小心把你叫成另外一个人，你是如何应对的呢？我们的爱豆是否也遇到过这样的情景呢？下面我们一起看看名字经常被弄错的明星，看看谁最无奈？







1、张艺兴

话说，圈中以“艺兴”结尾的明星还真不少，比如孙艺兴。在一次活动中，小绵羊张艺兴就被主持人叫成了孙艺兴。尽管粉丝们很惊讶，但是张艺兴并不介意，表现得很绅士。





2、赵丽颖

凭借《花千骨》、《楚乔传》等作品，赵丽颖迅速跻身为一线大咖行列。甚至可以说，赵丽颖就是收视率的保证啊。被人叫错名字的情况，赵丽颖也遇到过，而且还是被大导演冯小刚叫错了俩次“靓颖”。但是，赵丽颖依旧很谦虚的回答了大导演的问题。





3、迪丽热巴

在一次时尚盛典中，我们的迪丽热巴也被主持人叫错了名字。虽然有点尴尬，但是热巴还是很配合主持人，面带微笑，尽力去满足粉丝们的要求。





5、罗志祥

在《极限挑战》中，我们的小猪罗志祥也惨被叫错名字，被叫成“吴克群”的小猪表示很无奈啊，毕竟罗志祥在《极限挑战》中都好几季了。





6、黄渤

作为影帝，黄渤也经历过这样的事情。在机场给粉丝签名时，交流中才知道粉丝以为他是“许三多”王宝强。最后，黄渤签的竟然是王宝强的名字，这一举动很是暖心。





7、邢昭林

我们的“八王爷”邢昭林在机场被误认为是杨洋，面对疯狂的粉丝，却不是自己家的，小编也能感受到八王爷内心的苦啊。

7、胡一天

同样的，凭借着“小美好”圈粉的胡一天深受粉丝喜爱，导致长相酷似胡一天的宋威龙在机场惨被围堵。





8、易烊千玺

名字叫错一两次，那也是可以原谅的，但是总是把艺人名字叫错就是一种不尊重了。易烊千玺名字中的烊就被各大媒体翻译成多种版本，就连“时尚芭莎”都把易烊千玺写成了“易洋千玺”，让千纸鹤们很是生气。





9、陈冠希

我们的何炅老师多年前录制节目时，由于叫错了陈冠希的名字，导致节目全程陈冠希都在笑。生气的何老师还把对方批评了一顿，最后才知道是自己把对方名字叫错了。好啦，今天的小编就和小伙伴们先聊到这里啦。