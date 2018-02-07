相信80、90后的朋友对于《还珠格格》这部剧都有很深的回忆情结吧，毕竟从1998年开播，就开始了很多人童年的陪伴之旅，想当年紫薇、尔康、小燕子、五阿哥还是我们饭后课间常挂在嘴边的人物。



因为他们缠缠绵绵的感情线，很多人的也因此情窦初开。不知道从什么时候开始，寒暑假看《还珠格格》已经成了不变的事，毕竟它一直在重播。

但是从前几年开始，暑假档就再也见不到《还珠格格》的身影了，很多网友表示过去不播的几年还有点不习惯，毕竟放假看《还珠》已经是家常便饭了。最近湖南卫视表示《还珠格格》又重新回归荧屏，作为主角之一的苏有朋还为此发了条微博称"听说最近又被打回原形了"，并配上五阿哥的表情包。

而苏有朋这个梗是什么意思呢？因为当时苏有朋演的"五阿哥"太深入人心，已经在观众心中定了型，他从演完还珠到现在也努力的转型，但是每年暑假都播五阿哥，是想转型都难啊。

《还珠格格》这次时隔4年又重回屏幕，势必大家又要再温习一遍深情的五阿哥了。当然琼瑶本人也来表明最近取得了她的授权，当初停播也是因为于正抄袭，才让琼瑶和湖南卫视有了嫌隙。

说到于正的抄袭案，当时可是闹上了法庭。琼瑶举报于正的《宫锁连城》很多地方抄袭《梅花烙》，同时琼瑶还列举了不少证据，法院最后把播出单位——湖南卫视一起追究了责任，于正也公开向琼瑶道歉，琼瑶也获得了被告的500万罚款。

据媒体报道，琼瑶表示今年因为湖南卫视再次找到她，自己大度"一笑泯恩仇"，才同意把《还珠格格》的版权给湖南卫视播放。总的来说，《还珠格格》的再次重播，还是引起了不少人的回忆杀，毕竟经典百看不厌啊。