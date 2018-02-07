娃娃脸又称童颜，是青春期与成年期的幼态延续现象。拥有娃娃脸特质的人，五官会显得十分精致，不仅能够减龄，而且还能够激起人的保护欲。娱乐圈里拥有娃娃脸的美女明星也不少呢，下面我们一起来看看娱乐圈拥有娃娃脸的十大美女明星，你最喜欢哪一个呢？

1.赵丽颖

赵丽颖因《花千骨》一炮而红，她在剧中的角色造型也十分可爱。她的脸看起来肉嘟嘟的，显得五官都十分精致可爱。但是这么可爱的赵丽颖，私下却是非常瘦的。赵丽颖总是微笑的面对镜头，看到这样的她你们心疼吗？

2.谭松韵

谭松韵也是一个拥有娃娃脸的明星，她在《最好的我们》饰演17岁的少女，十分可爱。其实谭松韵现在已经28岁了，但是她的皮肤依旧像17岁少女。有网友直呼，谭松韵你是吃可爱长大的吗？

3.杨蓉

杨蓉是娱乐圈中一位演技超高的女演员，但是私下却是十分低调的。从《宫2》到《美人制造》，你都可以看到杨蓉可爱的娃娃脸。但是杨蓉对于任何角色都能很好的驾驭，许多网友都说她是一位被低估了的演员。

4.林依晨

当年那个笨笨的袁湘琴想必大家都记得，其扮演者就是林依晨。说起娃娃脸，林依晨肯定算其中一个。如今35岁的林依晨，和当年那个袁湘琴并没有多大的变化。林依晨现在也有了另一半，希望她以后的生活能够越来越幸福。

5.陈妍希

陈妍希曾因《那些年我们一起追过的女孩》而成了无数男孩心里的梦中情人。陈妍希本身长相就十分清纯，给人一种邻家女孩的感觉。但是陈妍希也因出演《神雕侠侣》而被网友称作是“小笼包”，不过现在看来有些婴儿肥的陈妍希也是十分可爱的。

6.周冬雨

周冬雨长相清纯可爱，很容易让人生起一种保护欲。作为拥有着娃娃脸的她，出道至今还和当初我们熟知的“静秋”一样。之前周冬雨还凭《七月与安生》获得了“影后”，也希望她在未来能给我们带来更多更好的作品。

7.陈意涵

其实陈意涵现在已经37岁了，但是岁月在她脸上没有露出痕迹。在《花儿与少年》中，陈意涵就以活泼的性格，加上甜美的外形吸引了一大波粉丝。不管是出演现代剧还是古装剧，陈意涵扮演起来都十分可爱。

8.毛晓彤

不管是“瑛贵人”还是“南宫翎”，毛晓彤对角色都能拿捏得当。虽然毛晓彤有着一张可爱的娃娃脸，但是她的戏路并没有受限。前阵子毛晓彤的前男友陈翔被爆出“出轨门”，希望她能够不受此影响。

9.阿Sa

如果阿Sa不说自己已经37岁了，你们肯定不会一个她有这么大了。阿Sa长相甜美，一张娃娃脸更是让她减龄。她曾与阿娇一起组成twins组合，她们的《莫斯科没有眼泪》至今还被人熟知。

10.周迅

回看《人间四月天》，当年黄磊扮演的的徐志摩已经变成了发福的中年大叔，而周迅还是那个美丽动人的林徽因。周迅至今已经出道二十多年，有着一张娃娃脸的她不管什么角色都能驾驭得了。