近年来，农村题材电视剧多受大众欢迎与认可。电视剧里面的精彩片段多数是怀旧的农村题材，有明确的市场目标。这些农村题材多半是父母这个年纪的事情，加上农村优美的风景和特色方言完全打败各种偶像剧在他们眼中的定位，更让人百转千回的家长里短难以抗拒！下面我们一起来看看近年来火爆荧屏的十大农村题材电视剧 ，你最喜欢哪一部？

1、《乡村爱情》

之前有网友在微博评论：世界上最遥远的距离是我在看《来自星星的你》，而你却看《乡村爱情》。可想这剧是该多火！本剧是以大学生谢永强与农村女青年王小蒙的爱情生活为主线，塑造了一群鲜活的富有新时代气息的农村青年形象，通过几对年轻人的爱情生活、创业故事，多角度地向我们展现了一幅当代农村青年的爱情生活画卷，一连串的几部剧霸屏。另外还有赵本山，于月仙这些土生土长的东北人倾情奉献！

2、《女人当官》

这部剧是由闫学晶，李菁菁联手出演。讲述了一个小村庄中选举村主任的故事。杨桂花（闫学晶）的丈夫孙有为在城里打工，听到杨挂花竞选村主任的消息，极为不支持，决定带上在城里打工的男人们回村阻止杨桂花当选。王红粉听到消息立刻报告给杨桂花，杨桂花号召村里的女人们各显神通，把自家的男人们都给驯服了。选举，杨桂花以高票当选村主任，在杨桂花的努力下，村里终于开起了工厂。

3、《三妹》

背景是当时在二十世纪七十年代，位于一个小镇坐落在凤凰山下，单纯善良的何三妹（练束梅 饰）爱上了在思想宣传队工作的李大庆（李健 饰），两人情投意合很快就走到了一起。然而这段感情却被一直暗恋着何三妹的杨豆筋（刘亭作 饰）抹黑成为了"奸情"，何三妹受到了组织的严厉惩罚，被发配到偏远的河东小学任教。之后的何三妹独自经历了各种人生百态走向成熟，看透这过往。另人惋惜的是一个三妹在这种年代渐渐的被吞噬被众人伤害。三妹这个形象永远留在大家的心中。

4、《当家的女人》

王茜华当年主演电视剧《当家的女人》红遍全国，在众多观众的有深刻的印象。当时还获得了飞天奖优秀女演员。女主人公菊香（王茜华）是个很有追求的农村姑娘，但命运不佳，她高中毕业后被推荐上大学，却不知被何人顶替。她泼辣能干，却受到未过门嫂子的排挤。为了不影响哥哥结婚，她把自己嫁出去只用了15天的时间。她结婚后，不满足于家庭贫穷的现状，绞尽脑汁持家但终究未果，由她"进门当家"引发了一系列家庭矛盾，使她受到种种磨难。她在改革的春风中得以复苏，使她迅速成长起来，走在致富的前列。这个农村女人的形象渐渐存在人们的心中。

5、《插树岭》

这部剧真是春节的好剧！故事发生在东北农村。插树岭牛、马两姓闯关东落脚开荒的地方。在这块土地上的人们坐井观天，远离外面世界。张立本因不甘贫穷外出谋业，妻子银凤屈从家族势力离婚另嫁。但张立本衣锦还乡引起屯里人的惊恐，怀疑和不安。为了一个女人，张立本插手牛、马两家亲事的纷争之中。由此在插树岭村搅动一场的风波星辰，鲜明的人物性格……以及当地风俗特色观众给予好评！

6、《平凡的世界》

《平凡的世界》是根据中国著名作家路遥创作的一部百万字的长篇小说同名改编。这个发生在20世纪70年代，文革的余波仍在社会各个角落震荡，无情摧毁着每个人的生活。出身贫寒的农家子弟孙少平（袁弘 饰）有着极强的自尊心，即使在好友田润生（尹智玄饰）面前也不愿展露寒酸的一面。他和地主家的女儿郝红梅（汪芦云 饰）虽然身份有着天壤之别，类似的心境则让他们彼此相知。哥哥孙少安（王雷 饰）是家里的脊梁骨，父亲的意外去世让他必须选择更加坚强，他与润生的姐姐田润叶（佟丽娅 饰）青梅竹马，互有好感，怎奈那时的爱情身不由己，有情人儿往往无法走到一起。两兄弟以各自的方式闯荡生活，经历着爱情、人生的改变。表现中国当代城乡社会生活的一部良心剧！

7、《二叔》

农村情感大剧《二叔》著名演员于晓光、李芯逸、史可、何翯领衔主演。讲述了二叔尔志强从一个桀骜不驯、毫无责任感的少年，成长为对家庭、对自己都问心无愧的顶天立地的男人的人性史诗。二叔的"二"，让他付出了沉重的代价，大哥由他的过失而死，他因报仇打伤人而身陷困境！二叔就是在这样的逆境中，用自己独有的魅力，由一个爱闯祸的小伙子，成长为一个敢担当的男人。这是个以农村为背景记录了一个男孩到男人的成长过程！

8、《女人进城》

在东北某村，村里的男人都到城里打工，在国家政策的扶持和自身的努力下，赚了大钱的他们衣锦还乡。村妇女主任王红艳带领着全村妇女迎接自己丈夫的到来，可让她们没有想到的是赚了钱的男人们抖起了威风，原本平静的生活闹得鸡犬不宁。王红艳不堪忍受丈夫李大可的气，决定自力更生，带领马玲等妇女进城打工，追求属于自己的美好生活。这些农村女人的形象在屏幕当中渐渐变大……这部剧深得民心！

9、《阿霞》

电视剧《阿霞》由文世斌执导，宋小宁、张立、范燕华主演的乡村电视剧。高考落榜的四川女青年阿霞，在感情受到挫折后决心一闯天下。她的表哥在吕梁山里的一个石矿打工，因为欠下跟他一起打工的当地山民王二串的债无法偿还，他便想到了用他漂亮的表妹阿霞来抵债。一天，他用介绍朋友的名义将阿霞骗到了吕梁山区相亲。二婶（二串娘）和二串拿出攒了半辈子的积蓄换来了外地姑娘，掏出心来对待，一心指望她实心实意过日子，为王家生儿育女，栽根立后。当阿霞明白自己被骗之后，拼了性命也要离开王家凹。

10、《暖春》

这个剧根据同名电影《暖春》改编，讲述了一个无家可归的孤儿小花的故事。她的宽容和善良撞击着宝柱和香草的良心，而宝柱和香草放弃了传统的芥蒂接受了小花。宝柱爹和小花被请回了正屋，小花扑进香草的怀里喊出了生平中第一声娘，小花也原谅了他们之前对她的种种不宽容的表现。十四年后，小花大学毕业，回到了山村，当上了一名乡村女教师。在剧中最让人难忘的是爷爷跟小花的感情，爷爷的纯朴善良无时无刻的不教育着小花，才让小花变得知恩感恩。这部剧也让我们流泪到哽咽是部良心的暖心剧！