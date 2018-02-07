春节联欢晚会可谓是众多观众每年必看的节目之一，尤其是在新年的时候，全家团聚一边吃年夜饭一边观看春晚，真是十分温馨和欢乐啊。每年春晚都有许多经典的歌曲流传至今，下面我们就一起来看看那些在春晚舞台上被演唱的经典歌曲，你知道几首？

1.李谷一演唱的《乡恋》

在1983年春节联欢晚会舞台上，李谷一演唱了歌曲《乡恋》，这首歌是电视风光片《三峡传说》的插曲，李谷一的歌声柔美婉转，不过当时歌曲播出后，也饱受争议。

2.朱明瑛演唱的《大海啊故乡》

在1984年春晚舞台上，朱明瑛演唱了歌曲《大海啊故乡》，这首歌是电影《大海在呼唤》的插曲。在1983年春晚舞台上，郑绪岚也演唱过这首歌曲，歌曲旋律流畅，优美动听，深受观众喜爱。

3.费翔演唱的《冬天里的一把火》

在1987年春晚舞台上，费翔登台演唱了《冬天里的一把火》，这首歌原唱是The Nolans的舞曲《sexy music》，台湾已逝歌手高凌风曾在1982年翻唱为《冬天里的一把火》，费翔在春晚舞台上演唱也是火遍大江南北。

4.毛阿敏演唱的《思念》

1988年春晚舞台上，毛阿敏演唱了歌曲《思念》，相信这首歌的前奏一响，许多人都能跟着哼起来，网上传闻这首歌是填词人乔羽写给他那为3天的婚姻苦守了66年的二嫂，背后故事也是温情又让人感动。

5.张晓梅演唱的《好大一棵树》

1990年春晚舞台上，张晓梅演唱了歌曲《好大一棵树》，这首歌原曲为日本歌曲《大空と大地の中で》，后来田震和那英都演唱过。

6.李谷一演唱的《难忘今宵》

1990年春晚舞台上，李谷一演唱了歌曲《难忘今宵》。这首歌还曾在1986年的时候，获得了中国音乐“晨钟奖”，因歌曲旋律悠扬，歌词亲切，后来逐渐成为特定场合演唱的歌曲，这首歌其实在1984年的春晚舞台上，李谷一就曾演唱过，后来李谷一也多次在春晚舞台上进行演唱。

7.潘美辰演唱的《我想有个家》

1991年春晚舞台上，潘美辰演唱了歌曲《我想有个家》，这首歌也是潘美辰的代表作品之一，这首歌还曾在1990年的时候获得了第一届台湾金曲奖年度最佳歌曲奖。

8.毛宁演唱的《涛声依旧》

1993年春晚舞台上，毛宁演唱了歌曲《涛声依旧》，这首歌也是毛宁的代表作品之一，这首歌的灵感来自于唐诗《枫桥夜泊》，歌曲旋律优美，意境悠远，也会引起众多观众的共鸣。

9.王菲和那英演唱的《相约一九九八》

1998年春晚舞台上，王菲和那英一起合唱了歌曲《相约一九九八》。那英的音色稳厚，王菲的声音空灵，两者的合唱也是给人的感觉亦真亦幻，这首歌也被誉为经典。

10.刘欢演唱的《好汉歌》

1998年春晚舞台上，刘欢演唱了歌曲《好汉歌》，这首歌也是电视剧《水浒传》第1～9集、第11～30集片尾曲。该曲气势磅礴，歌词朴实，刘欢的演唱也是荡气回肠，让人印象深刻。

除此之外，还有《在那桃花盛开的地方》、《辣妹子》、《同一首歌》、《外婆的澎湖湾》、《鲁冰花》、《风中有朵雨做的云》、《常回家看看》等等众多耳熟能详的经典歌曲，也是让人记忆深刻，这些歌曲你都听过吗？你都会唱吗？