春节将至，不少网友都期待年终奖，如果能领到大大的红包相信也会喜不胜收。其实，娱乐圈明星也有会出于宣传或是奖励的缘故派发红包，其中明星发给员工的年终奖红包的金额也是让人感到十分心动。下面我们一起来盘点娱乐圈派发红包的十大明星，看看谁最豪气？

1、陈思成

陈思成执导的电影《唐人街探案2》就在春节期间上映，陈思成也是马不停蹄的进行宣传，还在飞机上大发红包，不得不说这一举动也是豪爽又有创意，相信乘客们和机组人员心里也都乐开了花。

2、范冰冰

范冰冰对待员工是出了名的豪气，之前工作室的化妆师结婚，范冰冰还为其承办酒席，买项链送礼金，也是让员工对其十分感恩。范冰冰给员工的年终奖更是6位数到7位数不等，绝对是十分豪气了。

3、李冰冰

李冰冰也是娱乐圈出了名的好老板，在某次开工的时候也给员工发红包，作为李冰冰的员工也是非常幸运了，李冰冰给员工年终奖一般5位数至6位数不等，而且抽奖礼品也是4位数至5位数不等，并且基本每个员工都能抽到奖。

4、黄晓明

黄晓明也是出了名的豪爽大方，baby在香港生子后，黄晓明回到《琅琊榜之风起长林》的剧组，心情甚好的他大发红包，红包数量更是不下500个，过年的时候，黄晓明不但给员工包红包，还曾给工作人员的父母包过红包，更亲自为了员工向古天乐要签名。

5、赵丽颖

赵丽颖因为自身出身并不是特别富裕，一路辛苦奋斗成一线花旦也是深知生活不易，对待自己的员工也是十分大方，三节都会送5位数红包，还会给员工抽奖，最高为百万豪车，而且其他物质奖励也非常多！

6、杨幂

杨幂作为老板也是出手大方，网上还曾传出曾给员工发了20万红包，不过宣传总监辟谣并没有那么多，但是红包金额也必然不少。杨幂不但对员工豪气，在拍摄《新征途手游》宣传的时候，更是在现场霸气发红包。

7、高圆圆

高圆圆不但人美心善，对待员工更是出手大方，给员工的年终奖也有出国旅游，在2014年腊八节的时候，高圆圆还给粉丝们准备了专属红包，在网上发给幸运的粉丝，做高圆圆的粉丝也是非常幸福了。

8、胡歌

胡歌虽然为人低调，但是对待员工也绝对是福利满满，给员工的年终奖也绝对让员工欢呼雀跃，而且胡歌还曾现身某公司给员工发红包，更模仿猫王进行表演，也是让该公司员工兴奋不已。

9、周杰伦

周杰伦公司的福利也是超级棒，周杰伦对待员工也是十分阔绰，不但有现金红包福利，周杰伦还请员工到国外旅游，相信员工们一定会更加尽心尽力的为杰伦工作的。

10、贾乃亮

贾乃亮对待员工也毫不吝啬，不但曾经给手下员工们发了百万现金，还送给经纪人一辆七八十万的豪车，也被工作人员称为“中国好老板”，让工作人员们十分感动。