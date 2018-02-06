1、冯巩

说到冯巩，大家绝对不陌生。从1986年他第一次登上春晚的舞台，到2016年就是他连续登春晚的第31年，他作为我国著名的相声艺术家，他表演的相声可是给观众带来了无数的欢乐。





2、蔡明

1991年蔡明首次上春晚舞台，2017年她表演的小品《老伴》，也是她第25次登上春晚的舞台，她绘声绘色的表演，自己魔性的吐槽，相信很多人都很有印象。

3、黄宏

黄宏是从1986年开始登上春晚的舞台的，一直到2013年黄宏才因为太忙的缘故首次缺席春晚的舞台，这时候也打破了连续24年都上春晚的纪录。不过他在春晚给我们带来的小品依旧脍炙人口。





4、宋祖英

1990年在春晚上的宋祖英一首《小背篓》深受大家喜爱，从此开始了她的春晚之旅，而她也连续登上春晚24次，她的歌曲《辣妹子》、《爱我中华》等也成了家喻户晓的歌曲。

5、赵本山

从赵本山1990年登上春晚，就开始了他连续上春晚的21次记录，其中还有十五次获得中央电视台春节联欢晚会一等奖，2011年是他最后一次亮相春晚，在2013年，赵本山宣布退出小品舞台。

6、郭冬临

从1993年开始，郭冬临就与春晚有着密不可分的联系，至今参加春晚的次数有20次，他演的小品也同样给大家带来了很多欢声笑语。





7、蔡国庆

蔡国庆也是春晚的"钉子户"，从1991年开始，他参加春晚的次数也有20次，他在歌唱方面很有天赋，七岁就开始登台演出，10岁就有了自己的第一张唱片。

8、潘长江



说到春晚的常客，不能不提潘长江。1993年，潘长江搭档黄小娟演的小品《桥》登上春晚舞台。他一共19次参与央视春晚的演出，更参演过众多影视作品，还获得过第23届大众电影百花奖最佳男演员奖，可谓功成名就网传2018年春晚，潘长江还是与蔡明将继续扮演情侣，狂撒狗粮。





9、郭达

从1987年第一次上春晚开始，至今郭达也上了19次的春晚，他是喜剧表演艺术家，他在春晚上表演的作品，如《浪漫的事》、《越洋电话》等小品，既搞笑又富有深刻意义。

10、巩汉林

巩汉林第一次上上春晚是在1990年，他表演的小品《装修》、《邻居》、《开锁》等都是春晚上观众很喜爱的小品之一，至今上春晚的次数也有17次。



