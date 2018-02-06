2018年开年，娱乐圈真是喜事连连啊！先是女神蒋勤勤喜怀二胎，然后是太阳女神谢娜诞下双胞胎，最近连曾经凭借《千山暮雪》红极一时的颖儿也喜得一女。



相信大家对前几年的热播剧《千山暮雪》还有些印象吧。当时颖儿凭借《千山暮雪》里的童雪红边大江南北，更是靠这部戏拿了这部戏的湖南卫视金鹰奖。但是因此引来热议的不仅仅是角色和演技，还有当时的颖儿体重。

那个时候颖儿的体重达到130斤，虽然当时很红，可还是招来了非议。甚至有人说她不适合当一个演员，对自己的身材没有把控能力。她接受了大众批评，下定决心开始减肥，什么都不吃，只吃水果。最后如愿以偿，3年瘦了50斤，还瘦出了排骨胸。后来颖儿接了《解密》里的角色，让当初嘲笑她的人都被狠狠的打脸啦。





2016年和现在的老公付辛博一起参加湖北卫视真人秀《如果爱》，不知两个人是否假戏真做，因戏生情呢，终于2017年夏天解密，两个人在微博上公开恋情。紧接着结婚，怀孕都提上日程，如今就添了一位小公主呢。人生中三件最重要的事，颖儿半年就搞定了，真是让人膛目结舌啊！

听说颖儿和老公付辛博一起拍了《古剑奇谭2》付辛博饰演乐无异，颖儿饰演闻人羽。这部戏2017年在横店开拍，目前已经杀青。预计2018年开播，希望新剧开播大热！





女神颖儿这小半辈子也算是坎坷了，成名之后便一直被黑，这两年稍稍好转。希望女神一直都这样顺利下去，你的小公主也平安健康的长大！