虽说已经立春，但是天气还是比较的寒冷，这个时候就要拿出最暖和的羽绒服来抗寒了。很多人都觉得羽绒服比较臃肿，但是保暖最重要呀！女明星们近些年来，也开始穿着羽绒服拍照，也是别有一番风味。下面我们一起看看穿羽绒服出街的女星，看看谁最美？

1、关晓彤

关晓彤可是最近的大红人，不仅和鹿晗经常撒狗粮，出演的电视剧也在电视台热播。她的穿搭也被网友们关注，穿羽绒服的她倒是很有大学生的感觉，不过也被人吐槽是大妈装扮。

2、赵丽颖

赵丽颖一直是以可爱的形象示人，圆嘟嘟的脸蛋给人一种亲近感。穿着白色羽绒服，抱着小狗的她笑的合不拢嘴。这样的她更加的纯真了。

3、杨幂

杨幂带货女王的地位至今没人能够动摇，就连羽绒服都能穿出女王的气质。红色的宽松版羽绒服配上过膝长靴，再带上一副墨镜，气场十足！

4、宋茜

爱笑的女孩运气都不会差，宋茜就是这么一位。韩国出道的她现在身上还带着一股子韩范儿，潮流十足。她裹着大棉被羽绒服现身机场，也让人满眼惊艳啊！

5、杨紫

杨紫是童星出道，小雪的形象在观众们的心中实在是印象太深刻了。现在的她也是尝试着出演不同的角色，人气剧增。她出入机场为了保暖穿羽绒服不说，还拿着暖手袋，真是没有一点架子。

6、阿娇

最近的阿娇可是好事接连不断，先是和男朋友恩爱令人羡慕，后是被成功求婚，让人羡慕。阿娇不仅人长的漂亮，就连臃肿的羽绒服在她身上也好看了起来。

7、刘雯

大表姐是国内知名的超模代表，人有气质，连穿衣服都很有品味。黑色的普通羽绒服让刘雯穿起来也不那么普通。

8、杨颖

杨颖现在已成为人妻，成为人母，但是穿衣打扮还是跟小女孩一样。不过御寒还是要的，穿着羽绒服，戴着可爱的帽子，真是看不出来想一个当妈的。

9、唐嫣

水果硬糖女孩唐嫣虽说是甜美系，但是走的却是御姐的路线。白色的羽绒服陪着黑色的墨镜，有一种酷女孩的感觉。

10、林允

年轻的星女郎林允长着一张高级脸，还有非常好的时尚资源，自己的私服穿搭也是很有味道。黑绿相配的羽绒服能被她穿的那么有特色，别人也是很难超越的！