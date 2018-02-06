谁曾想过唐僧有一天也会为谁而动心，《西游记》中的女儿国这个故事想必很多人都为之所动情。女儿国的国王不惜违背祖训，也想要和唐僧在一起，可是唐僧却不为所动，只想着去西天取经拯救苍生。在《西游记女儿国》中，唐僧却对女儿国国王也动了心。唐僧到底是为苍生而活，还是此生只想陪着她一人？

“一顾倾人城，再顾倾人国”这句话用来形容影片中唐僧和女儿国国王的关系再合适不过了。它不仅表达出女儿国国王被唐僧所深深吸引，也让人感觉到唐僧心里开始慢慢有了女儿国国王的位置。唐僧心里不再只有苍生，那将会是一个怎样的唐僧？曾在《西游记之三打白骨精》中出演过的郭富城、冯绍峰、小沈阳、罗仲谦也再次参与《西游记女儿国》的拍摄，而女儿国国王则是由赵丽颖出演。

《西游记女儿国》选取西游记的女儿国经典片段，讲述了唐僧师徒四人途径忘川河，因不慎激怒了河神而进了西梁女界。那里是个只有女性居住的地方，被称作是“女儿国”。女儿国历年来都有一条祖训，将男人视为天敌。问世间情为何物，只叫人生死相许。

与之前西游记中的剧情不同的是，这次的唐僧与女儿国国王竟然谈起了一场虐心的爱恋，让多少观众看着心疼。可是他们俩的恋爱过程，却是以喜剧性而开始的。面对如此美丽单纯的国王，唐僧竟然在那一刹那也动了凡心，二人于苦海共赴生死时，终于接纳了国王“你守清规戒律、我舍王权富贵”的真情，选择一同西去取经。这样的感情，似乎与世俗有距离。但是，只要彼此相爱，哪个又不是同样为彼此付出牺牲？

而影片中的女儿国国王还是当年那个为唐僧奋不顾身的女人，一心想得到爱情。这次的唐僧虽选择了她，但是也算是辜负了它她。他们的爱情虽然走了浪漫的开始，却注定此生有缘无分。唐僧这次为了爱情，勇敢的选择了与女儿国国王在一起，一改往日那个有点儿胆小的模样。爱本身就是人内心深处最柔软的一部分，为了爱去勇敢一回又如何？同时影片补充了之前电视剧中缺少的女儿国详细背景，借由先祖祖训把国王的感情表现得更为细腻和纠结。

这里值得一提的是，《西游记女儿国》不仅在影片的取景上让人称赞连连，其背后对女儿国历史背景的还原更是让人尊敬。与之前的西游记系列片对比，《西游记女儿国》此次的特效更为自然，更想给观众呈现出如书中那般梦幻的仙境，这足以体现出郑保瑞导演的诚意。

而关于女儿国的历史背景，郑保瑞导演也几乎完全还原了原著中对女儿国的描述，同时也给了女儿国一个真实的身份，让人物之间的感情故事更能够打动人心。改编后的女儿国，让西游记具有人性。孙悟空成了女儿国故事中，意志最坚定的那一个。唐僧这次必经的磨难，也注定成为命中不可或缺的一劫。爱情是这个世上最美好的东西，能够让万物回春。唐僧和女儿国国王的佛系爱情，虽然令人深受感动，但是仍是以悲剧收尾。爱，究竟应该是怎样的？