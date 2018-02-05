春节将近，对于很多人来说，最期待的还是大年三十晚上的春节联欢晚会。一说到春晚不只有很多大牌明星的精彩表演，还有很多小童星给大家带来的欢乐。放眼过去，好像每年的春晚都会有童星走红。下面我们一起来看看历届春晚走红的十大童星，你最喜欢谁？

1、邓鸣贺

大家应该都知道“福娃”邓鸣贺，2012和2013年他曾以福娃形象登上春晚的舞台，他的福娃形象更是深入人心，家喻户晓。没想到病魔却找上了这个人见人爱的福娃，他2013年被确诊为白血病，2015年4月不幸去世。

8、林妙可

对于林妙可这个名字，相信大家都不陌生，因2008年北京奥运而迅速出名，2010年和2011年接连参加两届春晚。还参演了许多电视剧，人气再次飙升。现在的林妙可已经上了大学，人也越来越漂亮了。

2、阿尔法

相信大家对这个当年红极一时的小童星阿尔法还有印象吧？6岁的时候，阿尔法通过一个偶然的机会参加了当时李咏的王牌节目《非常6+1》，并获得了非常明星奖。2006年中央电视台春节晚会上，他被邀请参加表演。大大的眼睛，高高的鼻梁，非常帅气，好多人都以为他是有混血的血统，但是他却是个地地道道的中国人。如今当年的小帅哥也长大啦！

3、刘小源

2002年，年仅五岁的刘小源出演了当时的春晚小品，是当年整个春晚演员里年纪最小的演员。表演活泼可爱，给观众留下了深刻的印象，被观众称为第一代小才女。

4、李木子

李木子因在2009年春晚上带妆彩排被大众熟悉，曾经在北京奥运会上与郎朗一起演奏《灿烂星空》这首钢琴曲大放异彩，她和郎朗合奏非常和谐，一点也不怯场，当时她的年纪只有5岁。

5、张欣怡

在兔年的春晚上，有一个三岁的小女孩登上了春晚的舞台，她就是张欣怡。很多人都羡慕这个小女孩，年纪小小就上了春晚，一定前途不可限量。看似幸运的命运背后却有着悲惨的身世，从小爸爸就去世了，妈妈和奶奶身体不好，所以她很小就出来演影视剧，为家里减轻负担。

6、容韵琳

在1999年的春节联欢晚会上，容韵琳凭借一首《七子之歌》为大众熟知。现在的荣誉林已经长成大姑娘啦，毕业于澳门大学，偶然一次，她在一个综艺节目里重新唱起《七子之歌》，勾起无数人的回忆，引得观众纷纷落泪。

7、英格玛

大家还记得《吉祥三宝》这首歌吗？2006年春节联欢晚会上小童星英格玛唱了这首《吉祥三宝》从此火遍大江南北，这首歌更是路人皆知，耳熟能详，是许多90后的童年记忆啊！

9、小叮当

小叮当谢昀杉是当年有名的小童星，因受观众喜爱而参加了2003年的春晚，小叮当谢昀杉表演的小品《我和爸爸换角色》更是颇得好评。小叮当于2009年参加高考并以优异的成绩考入北京电影学院表演系本科。

10、小彩旗

大家可还记得曾在春晚上连转圈4个小时的小彩旗，如今也长成了大姑娘，不过没有继承她姑妈杨丽萍的衣钵继续学习舞蹈，有意往影视上面发展，曾参演的《青丘狐传说》婴宁一角也颇受好评。

以上这些小童星，如今几乎都长成大人了，感谢他们曾给带给我们的欢乐，希望他们事业顺利，身体健康。2018年春晚，你最期待哪位小童星的精彩表现呢？