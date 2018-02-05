不知道大家有没有注意到，吴昕这个名字出现在热搜榜单上的次数越来越多，各路自称吴昕的粉丝也逐渐强大起来。大家一开始对于她的印象还是《快乐大本营》里和何炅、谢娜一起主持的主持人。

虽然是最炙手可热的综艺节目的主持人之一，但是吴昕却并没有因此走红，反而却时不时被吐槽她是"小透明"，连吴昕自己都说那是她人生中最不自信的五年。

从她2003年开始担任大连电视台的某栏目的兼职主持人出道，到后来一直为快乐家族的成员主持综艺，一晃就是14年，14年里，大家对她的更多印象都是文静的乖乖女。是从什么时候开始呢，吴昕开始有了自己的标签。也许是从她剪掉自己的长发，换上一头锐利短发，再找到自己的穿搭定位开始。她开始健身，开始变美，穿衣的风格变得时髦了，气质也变得落落大方，各大时装秀场开始邀请她。

无论是以主持人还是嘉宾的身份出席，无疑吴昕开始成为了红毯的常客，而她完美的身材和姣好的脸蛋每一次出场都是发光的。也许是从她参加综艺《我们相爱吧》开始，大家对这个姑娘有了新的认识。

吴昕和潘玮柏组成的"无尾熊cp"，有爱的互动也收获了一大批cp粉，而她也逐渐用自己的实力和美貌将路人转为了自己的粉丝。让我们认识了一个全新的吴昕，有着自己闪光点的吴昕。

虽然她的演技还是被吐槽，比如在《深夜食堂》里表演的三姐妹之一，就因为不少浮夸的表演，遭到观众的抵触。但是吴昕就是这样一个人，有人吐糟她穿搭不时尚，她就能改变自己成为时尚界的宠儿。

有人吐槽她"小透明"，她就能用自己的实力表明自己身上有光亮。而对于演技呢，相信她也能照样进步，最近网剧《写命师》也公布了四大主演名单。徐璐和吴昕就是其中的两大主演，而且公布了吴昕的定妆照。相比《深夜食堂》来说，美的不只一个度，据说吴昕还是腹黑的翻拍角色，对于这么美的反派，你们是追呢还是追呢？