不久前，汪小菲晒出大S成功瘦身的照片，狂秀自己老婆的身材。在看到照片之后，网友惊呼，瘦身前和瘦身后简直是判若两人啊！的确，女人们都喜欢维持自己光鲜亮丽的外表，哪怕是在为人母之后，在需要美貌和话题的娱乐圈里则更是如此。所以说，那些产后的女明星们才会疯狂地减肥，争取做一个"辣妈"。下面，让我们一起来看看娱乐圈那些产后瘦身成功的十大女明星，看看谁最漂亮？

1、 孙俪

提起孙俪，大家的第一印象恐怕就是甄嬛传里那"腹黑又重情"的娘娘了。其实，孙俪早在拍摄《甄嬛传》之前，就已经是一位"辣妈"了。但是，娘娘的产后减肥工作做得很是到位，生儿育女不仅没有使她事业受阻，事业反而更上一层楼了，最近在时尚大片中，孙俪全身华服，凸显傲人身姿，实在是产后瘦身成功典范。

2、杨颖

一直以来，杨颖都是"天使面孔，魔鬼身材"的代表。在2015年和黄晓明大婚之后，外界对于她的孕期一直都是传言纷纷。2016年，Angelababy怀孕。2017年1月17日晨，Angelababy在香港诞下一子，小名为“小海绵”。产后不久，她就复出参加跑男节目，身材还是那样苗条。

3、杨幂

杨幂一直是一个充满着争议的明星。尽管有所非闻，但是，她依然能够牢牢把握住娱乐圈一姐的位置，可以说，除了超高的情商和智商以外，美丽的外表也为其加分。在生完孩子后，依旧能保持这么好的身材，甚至，出演18岁的少女也毫不违和，可以说，当真是娱乐圈里最敬业的明星了。

4、昆凌

作为"天王嫂"的昆凌，一度是压力山大的。她必须要做到足够优秀，才能当得起网友和粉丝们的热切期望。而我们的天王嫂做得也的确是优秀。即使是怀孕也能上巴黎的时尚周走秀，并得到摄影师的啧啧称赞，身材如此之好，真是令人羡慕。

5、叶一茜

说到娱乐圈里，有哪些"旺夫的女明星，非叶一茜莫属了。她的丈夫田亮和女儿Cindy恐怕没有人不会认得，他们的事业因为《爸爸去哪儿》焕发了第二春。这其中，叶一茜塑造的产后辣妈形象，也对老公的事业起了推波助澜的作用。

6、蔡少芬

娱乐圈里要说难得的神仙眷侣，非蔡少芬和张晋夫妇莫属了。他们在2011年迎来了自己小女儿张楚生的出身，可谓是非常的幸福了。产后，蔡少芬依旧活跃在大屏幕上，并且老公的事业十分的支持，真是一对恩爱的夫妻。

7、佟丽娅

佟丽娅的大眼睛，高挺的鼻子的典型的"西域美人"的美貌直都是娱乐圈里的一抹亮色。即使她怀孕生子，这种光鲜亮丽依旧没有改变，是娱乐圈的常青树，她说，瘦身需要毅力和技巧。不过女神毕竟是女神，底子好，怎么样都漂亮。

8、赵薇

在嫁入豪门之后，赵薇也没有一心就当起了全职太太。而是事业，家庭都混得风生水起，可谓是春风得意马蹄了。她在婚后不久就生育了，但是直到今天，依然看不出衰老，依然是当年活泼的小燕子，可谓是保养的非常好了。

9、姚晨

早前，姚晨和老公在北京为其儿子"小土豆"举办了百日宴，宴会颇为奢华，到场的明星也很多，有冯小刚、徐帆等人为其庆生。姚晨生子之后，就立即投入工作，看起来和产前无两样，甚至更加精神了，有人问其秘诀，她称，这是平时多练瑜伽的功劳。

10、 霍思燕

一直以清纯形象出镜的霍思燕，在嫁为人妇之后就慢慢隐退出公共的视线了。早前，有网友拍到他们夫妻二人近照，在照片上可以看出，她已经和怀孕时期时判若两人了，可以说是瘦身成功。霍思燕坦言，她在出院时就已经瘦了29斤了，做到这样真的是很不容易了。