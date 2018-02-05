春节即将到来，随之而来的还有众多贺岁佳片，众多影片题材类型不同，其中也不乏国内知名导演拍摄的影片，假期时间不妨和家人相聚一起到影院观看精彩电影。今天，小编就来盘点一下十部即将上映的贺岁电影，看看其中是否有你想要观看的？

1.《捉妖记2》

电影《捉妖记》一经上映就取得不俗的票房成绩，这次即将上映的第二部也是备受影迷期待，第二部中还有梁朝伟，李宇春，杨祐宁等大咖的加盟，也是看点十足。

2.《狄仁杰之四大天王》

徐克导演也是众多武侠加奇幻迷的心头好，这次又是他操刀制作，主角们依然是《狄仁杰之神都龙王》的原班人马，赵又廷，林更新以及冯绍峰三位大帅哥主演，也是迷妹迷弟们不可不看的一部电影。

3.《西游记女儿国》

如今最火的小花赵丽颖担当主演，还有郭富城，冯绍峰，小沈阳，林志玲，刘涛，梁咏琪等众多颜值超高的实力派影星加盟，看海报也是新奇又有趣，也是粉丝们不可不看的一部电影。

4.《唐人街探案2》

电影《唐人街探案》也是上映后就深受观众好评，让网友纷纷赞叹导演的才华横溢。以及主演的精湛演技。刘昊然也是最火的小生，王宝强也是大家热爱的演员，还有众多海内外明星加盟，看海报就觉得戏剧性极强，让人期待。

5.《影》

国内导演扛把子张艺谋执导，国民度超高的邓超和孙俪夫妻组合齐上阵，王千源，胡军，王郑凯，等实力派演员加盟，还有国内最受欢迎的小花关晓彤小生吴磊的参演，也是让人十分好奇电影剧情以及演员表演。

6.《祖宗十九代》

郭德纲导演作品，看海报也是众多明星大咖齐聚，绝对是一部超级欢乐，搞笑十足的喜剧电影，过年期间观看这部电影也会让全家欢笑连连。

7.《红海行动》

《湄公河行动》导演林超贤执导的又一部让人热血沸腾的电影佳作，主演张译，海清，杜江等都是口碑不错的实力派演员，相信电影场面以及剧情也是让人震撼和感动。

8.《熊出没·变形记》

《熊出没》系列以及《喜羊羊》系列都是众多国内儿童喜欢观看的动画，其中剧情也是搞笑又不失温情，这次《熊出没·变形记》电影在春节上映，相信也会有许多家长都会带着孩子去观赏这部动画电影。

9.《泡芙小姐》

张歆艺即是这部电影的导演也是主演，还有王栎鑫，于莎莎，谭维维等演员加盟，喜欢观看爱情电影的观众也不要错过这部电影。

10.《营救汪星人》

《营救汪星人》这部电影将会讲诉训练有素的狗狗将会和人类一同完成对汪星人营救冒险的故事，热爱汪星人，或是重度宠物控的观众不要错过这部电影。

以上十部贺岁电影，你最期待哪一部呢？