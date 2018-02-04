2018年春节还有十来天就到来啦，大家都放假了，假期里该做些什么呢？趁着假期全家一家重温一下旧剧看也是非常不错的选择，这几年电视剧产量越来越大，大家可能不知道看什么剧好，下面就给大家推荐适合春节假期观看的10部旧剧，有你喜欢的吗？

1.《寻秦记》

《寻秦记》这部电视剧剧可能是很多人心中最早的穿越剧了，为电视剧领域开启新的题材，当之无愧的穿越剧始祖，以前看过这部电视剧以后，我就在想这世界是不是还有另一个世界，是不是有一天我也可以穿越时空。想象许这就是这部剧魅力所在，新春佳节重温经典也是很不错呢～

2.《新白娘子传奇》

《新白娘子传奇》这部剧和我的年纪差不多大，不光是我们这代儿时的记忆，也是父母亲那一代青春时代的记忆，当年这部剧家家户户都在追，如今各种翻拍层出不穷，却再也无法超越当年经典了，记得小时候我还为许白二人的感情而惋惜，一直度讨厌法海这个角色了好久。

3.《还珠格格》

大家可还记得当年那个古灵精怪的小燕子，那是我儿时的记忆。还记得小时候每换一个台播的头都是同一个电视剧，如今，可以趁着春节和家人重新看遍这个宫廷喜剧也是其乐无穷呀！

4.《亮剑》

《亮剑》这部剧对我影响很大，首次播于2005年，到现在已经有12年多了，但是观众们从来都没有忘记过，其人尽皆知程度直不亚于《还珠格格》《新白娘子传奇》等经典神剧，就连现在我微信里还存着李云龙的表情包呢！

5.《家有儿女》



相信许多人的青春都有这部家庭喜剧带来的欢乐，那时候觉得他们一家人的感情可真好，这部剧真实，贴近生活，而且笑点又多，直到现在我都会有事没事刷两集看看，推荐你们春节和家人一起看这部欢乐剧啊！

6.《来自星星的你》

还记得前几年这部剧大热的时候，网上各种千颂伊同款卖疯了都要，足以见得这部剧的影响力。说句实话这部剧既满足了颜控眼球，浪漫的剧情也是让人少女心泛滥，这是我每年春节必刷剧，为什么？因为新年里既要多看看酷男靓女，这样新的一年对爱情才有的追求嘛。

7.《甄嬛传》

《甄嬛传》这部剧可谓次刷新了我对宫廷剧的认知。剧情跌宕起伏，有计谋，有感情，台词用意深远，画面丰富有层次，演员演技也非常到位，让人有种身临其境的感觉，这部电视剧也是成了难以逾越的经典了！

8.《琅琊榜》

这部剧是朋友安利我看的，有谋略，有战争，有情怀，这部剧给人的感觉就是大气磅礴，非常有气势，据说这部剧是近几年唯一和和《甄嬛传》希望人气口碑双收的电视剧，值得重温。

9.《欢乐颂》

《欢乐颂》这部剧应该是在外工作的女孩子都爱看的，有友情，有现实，有爱情，让人非常有代入感，也教会了我们许多道理。有欢乐也有泪水，看完仿佛也是将自己在外打拼的时光回顾一遍。

10.《古剑奇谭》

不知道大家是否还记得李易峰和大幂幂演的这部古装仙侠剧，当年追剧时，小编最喜欢晴雪啦，好希望她和屠苏有个好的结局，最后大结局的时候还哭了呢，看这部剧的时候也被兰生和小襄铃给圈粉啦，是颜值演技都在线的一部国产剧！

给大家推荐这么多经典电视剧，希望大家春节和家人一起重温过去的欢乐时光，过个有年味的年，提前预祝各位:新年快乐，万事如意呀！