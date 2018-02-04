春节联欢晚会是所有华人共同的盛宴，也正是因为有了这些主持人默默的付出，才有了春晚精彩的节目。2018狗年春晚即将来临，不知道主持人花落谁家。每年春晚主持人都会给我们带来不一样的感觉。那么我们一起来看看历届春晚的十大男主持人，你最喜欢谁呢？

1、撒贝宁

撒贝宁一直是大家比较熟悉的央视主持人。从1999年开始主持《今日说法》，便有出众的表现。在所有春晚主持人里面，撒贝宁算是比较年轻的，不过却丝毫不落于其他主持人，2012年首次主持龙年春晚，表现也是十分的稳定。

2、朱军

朱军应该是大家非常熟悉的春晚节目主持人了。已经是春晚的常规阵容里的一员。朱军除了在主持方面表现突出，同时也兼职作家、画家。从1997年开始，连续多年主持春晚。

3、李咏



李咏出生于呼伦贝尔，最早被关注熟知是因为其主持的《非常6+1》，李咏在1998年开始主持综艺节目，2002年就登上了春晚的舞台。李咏有着成熟的主持功底，和幽默的风格，十分受观众喜爱。

4、康辉

康辉是大家都非常熟悉的央视主持人，主持过《新闻联播》、《新闻30分》、《新闻直播间》等多档节目。康辉曾经主持过2015年和2017年的春晚，深受观众喜爱，获得第四届“全国中青年德艺双馨文艺工作者”称号。

5、赵忠祥

赵忠祥算是春晚主持人中的元老级人物了，1983年第一届春晚由赵忠祥致开幕词，1984年开始第一次主持春节联欢晚会。并且主持春晚次数多达15次。他的《人与自然》也非常受观众热捧。

6、姜昆

姜昆是著名的相声演员，口才自然也是非常好。其表演的众多相声也给观众朋友们留下了深刻的印象。1983年也是首次主持春节联欢晚会。受到观众朋友一致好评。

7、王刚

同样因为演员身份被观众熟悉喜爱的还有王刚，王刚是国家一级演员。其参演的《宰相刘罗锅》等也是大家百看不厌的电视剧，把和珅这个角色塑造的非常成功。而王刚也在1986年首次主持春晚。

8、尼格买提

尼格买提是央视如今综艺节目的王牌主持。其幽默机智的主持风格让观众非常喜爱。长相清新，外表活力阳光。几次春晚的主持也是非常深入人心。

9、张国立

张国立是大家非常喜欢的男演员，曾出演过《康熙微服私访记》等多部影视剧，也被观众称为"皇帝专业户"。作为导演和演员的张国立也在2014年以主持人的身份登上了春晚的舞台。

10、张泽群

张泽群样貌不算出众，但声音浑厚有力，尽显主持功底。2006年至2011年连续六次主持中央电视台春节联欢晚会，2009年获得金话筒播音主持作品奖。