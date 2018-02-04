范冰冰在娱乐圈的地位也算是一线了，而且这些年以来地位一直都没有动摇过，以前很多人就知道她有个弟弟，而且年纪相差比较大，17岁的范丞丞自从表示参加大陆真人秀《偶像练习生》后，作为姐姐的她也在微博里不断的力挺弟弟。近日，范丞丞节目现场连线范冰冰，范冰冰也在帮助他。网友评论说：还是有个明星姐姐好，起码少奋斗十年！如果不依靠姐姐范冰冰，你要多奋斗十年！

有些人可能是处于羡慕嫉妒恨，对于范丞丞的努力表现好像一直都不想买单，估计是因为有姐姐当后台，那些评委多少也要给范冰冰一些面子，总不能让她弟弟的名次看起来很差劲吧。而且有姐姐这么大的一个后盾，还有粉丝群体，对比其他选手范丞丞就算不用表演，就已经获得了更多的宣传度。



在最新一集节目中，范丞丞次给姐姐通电话，其实对他来说并不想借着姐姐的名气来宣传自己，可是有时候为了节目的安排，他一样要做出一些调整和改变。在拨通电话的一开始对方没有接，不过后来范冰冰主动回拨过去了。



接通之后范冰冰以为只是简单的交谈，并不知道在录制节目。所以也只是随性的聊天和鼓励，基本是采用幽默的方式，范冰冰很直接的说：听说你忘词了啊？范丞丞撒娇回应：我觉得这个事情就别再说了。

看着他一脸害羞的样子，确实很可爱呢，让台下的粉丝尖叫不已。自己的姐姐是个大美女，作为弟弟的颜值一样也不差呢，所以粉丝们会喜欢他也不完全是因为借着范冰冰的人气，更多的是他自己本身的魅力。

只是在演艺圈这条道路上，有个很红的姐姐来助阵，也显得很有面子啊。就看范丞丞他自己怎么想了，至于网友的一些恶意评价，有时候不必要放在心上。