都说女儿随爸爸，很多女孩子的长相确实很像爸爸，娱乐圈女星们的漂亮长相，很多时候也都得益于父亲的优良基因。今天小编就跟大家来看看娱乐圈女星跟父亲的合照，谁的老爸最帅气呢？

1、赵丽颖和父亲



照片中的赵丽颖还带着圆圆的婴儿肥，留着短发的她更显清纯。她一手拿着雪糕，一手挽着父亲，画面十分温馨。父亲跟赵丽颖一样脸也是圆形的，看起来很年轻。

2、郑爽和父亲

自从《旋风孝子》播出之后，郑爽和爸爸的这对父女组合立刻圈粉无数，爸爸对郑爽无微不至的关系也让观众们感到暖心。郑爽这么可爱，爸爸有莫大的功劳！

3、董卿和父亲

董卿可是央视春晚的顶梁柱，这次公布的主持人名单里没有她着实让人遗憾。董卿这么的有才华，父亲肯定也是有言传身教。看他们一家人的合照，父亲的表情很严肃呢。

4、赵一涵和父亲

赵一涵大家可能不认识，但是她的父亲赵本山那可就是家喻户晓的人物了。赵一涵现在在网络上也小有名气，爽朗的性格让她收获了不少的粉丝。

5、周笔畅和父亲

周笔畅给人的感觉就是很清爽的一个假小子，不过近几年她也在越变越好看，时尚资源多的令人羡慕。看她之前与父亲的合照，父亲的样子很清秀，年轻的时候肯定是个帅哥。

6、曾宝仪和父亲

曾宝仪和曾志伟是娱乐圈里面有名的明星夫妻了，他们俩乐呵呵的样子总给人一种很温暖的感觉。虽然曾志伟不是标准意义上的帅哥，但是绝对是个大暖男！

7、范冰冰和父亲

范冰冰是大家公认的女神，她的父亲也是一位歌唱家，气质非常的脱俗。曾和冰冰同台合唱，惊艳众人。范冰冰的父亲看起来非常年轻，保养的真好！

8、杨幂和父亲

大幂幂不仅肤白貌美，事业心还极强，是娱乐圈公认的拼命三娘，想必父亲也为她骄傲吧。在杨幂的婚礼上，父亲带着女儿走向新郎的那一画面，很是暖心。

9、陈数和父亲



陈数最近在热播剧《和平饭店》中的表现获得不少观众的认可，她不仅演技提升，人也越来越有气质了。和父亲站在一起，让人不禁想到一句话：有其父必有其女！

10、关晓彤和父亲

关晓彤被称为"国民闺女"，小小年纪就拥有千万粉丝，作为她的父亲也是很骄傲的。关晓彤的父亲长的非常和蔼可亲，看来也是一位慈父啊！