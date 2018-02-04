最近，在湖南卫视的一档综艺节目中，由徐帆带领的全女神阵容已经集结。刘亦菲、韩雪等六位女神同穿中国风旗袍亮相，画面那是相当的美。

旗袍是华人的传统服装，也被誉为我国的国粹。女性穿旗袍，显得更为典雅，大方，具有东方女性特殊的美感。其实，在娱乐圈中很多女星都对旗袍有所偏爱。下面我们一起看看穿旗袍的十大女星，哪个最漂亮？



1、赵雅芝

赵雅芝可谓是大多数人心中的"不老女神"，妩媚动人的白娘子陪伴了一代人的成长，而剧中的形象更是深入人心，白娘子穿旗袍也是有一番韵味。风韵不减当年。

2、张柏芝

早年的张柏芝给人以清新的感觉，美丽中带有一丝帅气。即便是步入中年，也依然令很多人神魂颠倒。一身旗袍更是迷倒了万千粉丝，清新中又不失性感。

3、刘嘉玲

刘嘉玲给人的感觉优雅又美丽，有着上海女人精致的面庞。也有着成熟女性的知性与唯美。多年活跃在大荧幕，也是让很多男人神魂颠倒。穿上旗袍更是把自己的优势体现的淋漓尽致。

4、巩俐

巩俐一直是电影届的宠儿，也是华人少有能在国际站得住脚的女明星。巩俐有着亚洲人特有的面庞。在西方人眼里，巩俐也是东方女性的代表。在戛纳电影节更是一身旗袍亮相，惊艳众人。

5、倪妮

倪妮凭借《金陵十三钗》这部电影，夺得大家的关注，而在《金陵十三钗》中更是身着旗袍出场。在电影院便收获了大片的欢呼。影片中眼神纯净，却又不失性感。大饱眼福。

6、刘亦菲

刘亦菲演了很多经典的影视剧，《天龙八部》、《仙剑奇侠传》、《射雕侠侣》等，无一不深入人心。纯净的眼神，也是让人神魂颠倒，剧中的情节还历历在目。而刘亦菲穿旗袍也是很迷人。

7、朱茵



紫霞仙子给我们带来了很多美好的回忆，朱茵在剧中眨眼的镜头，更是让一代人为之疯狂。一眼万年，女神已甚少露面，但经典永存。女神穿什么都漂亮，旗袍装更是有感觉。

8、范冰冰



想当年，范冰冰还是《还珠格格》里的一个丫鬟，如今却已经成为了国际大腕。范爷总给人一种霸气的感觉，不做作也不自以为是。范冰冰穿上旗袍也非常的有感觉。清新复古，十分漂亮。

9、韩雪

韩雪在娱乐圈一直非常低调，没有任何的负面新闻。确实是一个优质偶像，韩雪总是安静的乖乖的出现在人们的视野中，邻家女孩的样子。穿上旗袍，也有一种淡淡的贵族气质。

10、赵薇



《还珠格格》陪伴了一代人的成长，而我们，也见证了赵薇的成长，成熟。如今的赵薇依然活跃在影视圈，而且更加有名，表演也更加到位。现在的赵薇不再是那个古灵精怪的小燕子了，多了几分知性，多了几分典雅。