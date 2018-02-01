今天上午谢娜顺利在上海生下一对双胞胎女儿，张杰和谢娜正式升级为人父人母。网友也纷纷发来贺电：恭喜杰哥娜姐有了一对可爱的星星公主！

张杰和谢娜这一路携手走来也十分不容易。早在谢娜没怀孕之前，网上有各大媒体就爆料谢娜已经怀孕，正在积极备孕中。当这些传闻一一被本人否认了之后，更有网友爆出谢娜流产一言。此言论一出，谢娜和张杰好像彻底被激恼了一般，痛责此人的别有用心，并发文：“祝福的我收下了，恶毒的你自己留着吧”。同时谢娜也表示，坚强的人要忽视所有伤害。从被“怀孕”到被“流产”，张杰和谢娜两个表示也十分无奈。不知道是不是网友们为张杰和谢娜结婚多年，却仍未生子而感到着急了呢？

张杰和谢娜因《我型我秀》而结缘，后来被“宪哥”套话而把这段恋情真正曝光了。而张杰在《快乐男声》上，更是向谢娜真情告白。这个告白不仅让谢娜泣不成声，观众们也深受感动。

张杰曾在自己的书中也对谢娜表达了感谢：“不管是谁，一个人那么勇敢地在众多流言纷扰的时候去帮助你，支持你，都应该对这个人有爱。这样的爱是不能用‘爱情’这么狭隘的概念来定义的。如同我在面对千万观众的直播中说的那句话，‘谢谢你，娜娜’”。两人终于在2011年9月26日举行了婚礼，张杰更是像谢娜承诺会照顾好她一生。很多人说，不明白当时那么红的谢娜为什么会选择了张杰。现在看来，张杰确实很爱谢娜，他们的爱情也终于有了结晶。

要说起“护妻狂魔”，张杰肯定算其中一个。虽然张杰比谢娜要大两岁，但是有一种说法是：“有谢娜的地方，就看不见张杰的正脸”。有一次刘烨再次在观众面前提起他之前与谢娜的那段恋情，张杰随后就出来为谢娜解释。幸福是她在闹，你在笑。这句话用来形容张杰和谢娜的爱情再合适不过了，他们一起走过这么多风风雨雨，让多少人又相信了爱情！

现在张杰和谢娜也有了一对可爱的星星公主，他们的爱情正式进入了新的阶段，也希望他们的生活能够越来越好！