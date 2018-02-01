张柏芝因为长得太美，每一部电影都深受粉丝喜欢，但是也真因为有了过多的关注，那时候的张柏芝还太年轻了，根本就不习惯这种舆论的压力。虽然她长得好看，但是家庭的关系却十分糟糕，要替父亲还债，只能不停的拍戏了。近日，张柏芝深夜晒娃照片却被说炒作，让她非常生气！

张柏芝的感情也一直都不顺利，跟谢霆锋离婚之后，虽然有被爆出绯闻，可是她也一直都没有找到安稳的爱人。反倒是谢霆锋沉浸在与前女友复合的甜蜜中，作为粉丝其实我都有点看不过去了。

每次看着张柏芝一个女人带着两个娃，那么辛苦，可是谢霆锋却过得那么舒坦，真心替她感到委屈。而最近张柏芝因为在拍电影，晚上加班为了消磨时光，就在深夜发布了自己和孩子互动照片，结果却被媒体和网友说是炒作。

这样的报道真的是惹怒了张柏芝，自己养的孩子还不能发微博了？她还继续抨击说现在的记者都不用出街跟拍了，只需要在网络上看看就可以写新闻，简直好舒服啊！

不管是离婚还是什么问题，张柏芝都很少有这样气愤的态度，并且在微博上说明自己的回应，作为明星虽然没办法控制被言论攻击，但是该有的尊重都没有的话，自己不站出来说清楚，怎么能睡的安稳！

爱张柏芝的粉丝真的很心疼她，在微博上留言不要过分在意别人的流言蜚语，过好自己的生活才最重要。不知道她生下这两个孩子，是一件幸运的事情，还是一件要负一辈子责任和压力的结果？虽然她跟谢霆锋已经离婚了，还是希望作为前夫他一样要担负起照顾孩子的责任吧。