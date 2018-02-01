新年伊始，距离春节只有半个月，在外工作的小伙伴也都准备回老家了，明星也不例外。但是明星们回家的行程在即，他们的一举一动都牵动着众多粉丝的心啊，让我们来盘点一下往年春节回老家过年最接地气的十大明星。

1. 黄晓明

黄晓明是个非常顾家的男人，现在有了小海绵这个贴心的小棉袄奶爸气质蹭蹭上涨，而且黄晓明也十分孝顺几乎每年春节都会推掉所有工作和家人团聚，这是和baby新婚后首次一起回家过春节，一家人其乐融融非常接地气啊。

2.范冰冰

新春临近最近冰冰姐和她弟弟的话题一直居高不下，冰冰姐的弟弟也要出道啦，冰冰姐把头像换成弟弟的照片大力支持，大黑牛也是不遗余力的支持，估计两个人也好事将近了呢，往年春节也是大黑牛和冰冰姐一起回家拜年，估计今年也是要热闹一番了。

3.赵丽颖

大家都知道颖宝是农村出身，经过自己的努力与坚持成了现在当红的小花旦，她不像别的明星一旦火了赶紧脱离农村，把家人接去外地不再回老家，她火了仍然不忘造福乡里还为为家乡修了路，还会去看望家乡小朋友们帮邻居做农活，论接地气也是没谁啦！

4.贾乃亮

2018年元旦亮亮的话题处于风口浪尖，其热度到现在也居高不下，谁好谁坏放在一边暂且不说。但亮亮妥妥一个接地气的大明星这是大家公认的啦，每年春节都会和家人一起过，估计年也不例外啦！希望亮亮在新年里可以放下过去，和小甜馨开开心心的过个年。

5. 王宝强

宝宝也是个草根明星的代表，这两年的阴霾也正在过去，美好即将到来。宝宝也是个对家乡有深厚感情的人，几乎每年都会回家看望家乡的老人，去年大闹天竺在家乡路演，还带着爸妈上台感谢乡村邻里，这暖心程度可见一斑，希望宝宝可以一直这样善良淳朴，事业蒸蒸日上。

6. 沈梦辰

沈梦辰这两年也经常在热搜出现，既当得了主持也上的了综艺，耍酷买萌无所不能。刚开始被黑的体无完肤，现在大大咧咧的性格也是为她吸了不少粉，尤其是她之前春节回家后拍的图片更是在微博掀起了一阵热潮，带起了春节回家的前后对比潮流，所以说，黑到深处自然红还是有一定道理哒！

7. 高圆圆

时尚女神高圆圆和老公赵又廷两个不停的撒狗粮，什么机场送别啊，甜蜜互动啊，都是小意思啦，让人暖心的是两个人春节会一起回老家看望亲人，而且一点架子也没有非常好说话，亲戚邻居要合影也都一一同意，温柔大气国民女神一点都没错啊！

8.黄渤

影帝黄渤可谓是娱乐圈的一股清流，在这看脸的圈子里不靠脸也能获得一大票粉丝喜爱，他本人非常低调，经常在青岛大街上逛街如果你在在街上碰到他要求合影，他也会摘掉墨镜和你合影一点影帝架子都没有，所以黄渤粉丝众多与他风趣幽默接地气的个性有着分不开的关系。

9.郑爽

爽妹子的热搜体质可是羡煞了一大堆上热搜无门，或者上了热搜被骂买热搜的明星。爽妹子大大咧咧放飞自我的性格十足圈了不少粉，同时爽妹子也是个很恋小女孩，很小就离开家人在外地求学，和爽爸感情非常好还一起参加了节目，之前春节回家和爽爸一起撸串更是调皮可爱。

10.李冰冰

李冰冰可是戛纳红毯上的常客了，每次造型都非常出彩，看的出十分用心，而且她不仅是工作如此，对家人更是如此，戛纳红毯结束也不忘带家人出去到各地旅游，有时候在家里和爸爸妈妈做做菜，吃吃饭。希望这么孝顺懂事的姑娘能够越来越好？

无论是明星还是普通人，都是爸爸妈妈的牵挂，他们眼中永远的孩子。不一样的是明星因为他们是公众人物所以一举一动都会被放大，一样的是我们都有一颗爱护家人的心。最后，祝大家新年快乐！