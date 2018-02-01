近几天，杜志国因身陷桃色罗生门而被众多网友议论纷纷。而这件事，也给杜淳增添了许多热度，网友们纷纷恭喜杜淳要当哥哥了。这真的让人哭笑不得！

杜淳1981年5月22日出生，父亲是优秀的影视演员杜志国，母亲也是舞蹈演员杨丽。在中学时期，杜淳考入北京中央民族大学附中舞蹈系，进行了六年的舞蹈学习。六年的舞蹈学习生涯，让他喜欢上了表演。可是在中学毕业的他想报考北京电影学院，却遭到了家人的一致反对，这也包括他的父亲。不过杜淳还是依旧坚持自己的本意，也成功考入了北京电影学院。

在北京电影学院毕业以后，杜淳在2005年出演了自己第一部电视剧《汉武大帝》，从而正式进入演艺圈。早期的他，多以硬汉形象示人，如《51号兵站》和《走西口》。其中《51号兵站》更是让杜淳获得了南方影视盛典"年度最佳男主角奖"，从此杜淳被更多的观众所知晓。

也许是因为杜淳的硬汉形象太深入人心，《走西口》之后他也逐渐尝试挑战别的类型的角色。在2011年，杜淳凭借《古今大战秦俑情》获得大本钟奖之金独角兽奖"最受推崇男演员"奖;同年凭借《青春期撞上更年期》获得中国大学生电视节年度"最受大学生喜爱男演员"奖。除此之外，杜淳之后还参演过《北京青年》、《大汉情缘之云中歌》、《老婆大人是80后》和《罗曼蒂克消亡史》等多部影视作品。

杜淳作为有颜有才的一名男演员，多年以来被传出的绯闻也不少。其中，最被大家熟知的应该是他与张嘉倪的那段恋情。杜淳和张嘉倪因《倾城雪》结缘，之后多次被拍到两人秘密约会。可是两年以后这段未公布的恋爱双方都宣告分手而终。

有媒体爆料，在杜淳与张嘉倪还没分手的时候，杨璐就出现在杜淳生日宴上，并且在杜淳微博上也互动频繁。在与张嘉倪之间的恋情结束后两个月，杜淳就在微博高调认爱杨璐。

但在此期间，杜淳又被传出与安以轩和项谨之间的绯闻。之后杜淳又被爆出与熊乃瑾和陈乔恩疑似恋爱的传闻，看来帅气之下的杜淳情史也是颇丰啊。

但是最近杜淳没有传出新的恋情，难道还是单身？希望杜淳能够不受父亲杜志国桃色罗生门传闻的影响，带给我们更多优秀的影视作品。