1992年，17岁的蒋勤勤出演了她的处女作《媚态观音》。此后，她身上端庄优雅，温柔内敛的独特气质，逐渐在荧幕上出现，成为一代人的国名女神。当年蒋勤勤是以艺术分第一名的成绩被北京电影学院录取，大一时就有幸出演《西施》女主，而后星途也是称得上一片光明，其参与拍摄的经典剧作几乎是家喻户晓。

作为"琼瑶女郎"的蒋勤勤，很得琼瑶喜欢。面对仪态姿容极佳的蒋勤勤， 琼瑶曾吟出"轻柔似水，灵气逼人"的诗句，并为她取艺名"水灵"。



2005年，蒋勤勤与陈建斌合作电视剧《乔家大院》。网传，拍摄期间陈建斌为了"讨好"心仪的女演员蒋勤勤，每次都叫她蒋老师，而蒋勤勤会在心里默默地吐槽一句＂虚伪＂。凭借此剧，蒋勤勤获得第23届中国电视金鹰奖优秀长篇电视剧奖和第26届中国电视剧飞天奖优秀长篇电视剧一等奖。 两人渐渐因戏生情，后于2006年结婚，第二年第一个儿子"虎儿"出生。



2014年1月，在儿子小老虎即将7岁时，陈建斌与蒋勤勤夫妇远赴毛里求斯，庆祝他们即将到来的八年结婚纪念日。两人以浪漫随性的沙滩婚礼形式来表达他们的婚姻理念:即使一同走过八年的时光，三千个日日夜夜，彼此依然要保留初见的美好和铭记婚礼上的誓言。

2015年蒋勤勤与丈夫陈建斌再次合作，出演《一个勺子》，剧中与陈建斌饰演夫妻。陈建斌在生活中其实是一个不折不扣的“文艺男中年”，经常给妻子蒋勤勤写情诗：“夜雨寒星过巴山，秋池水满草深深。路上更觉故乡远，轻舟如箭浆勤勤”，这也正是他们爱情的保鲜秘籍。

去年5月，陈建斌参加北京卫视《跨界歌王》，他还首度在舞台上谈到了自己的妻子蒋勤勤，并且甜蜜地表达了爱意。他现场朗诵了一首原创诗歌“新新家园瓦上云、默默涿州荒成柳、心底一轮相思月、梦里几度下渝州。”被问及写诗的缘由时，他自曝是太想念远在他乡的儿子才有感而发。难道只想念儿子？在大家的追问下，陈建斌也立刻辩驳道，“没有妈妈何来的小孩儿呢？”

去年，蒋勤勤出演电视剧《九州：海上牧云记》中母仪天下的南枯皇后。陈建斌发情诗表白，并配图《甄嬛传》饰演皇帝的剧照。网友评论："纯元皇后与雍正爷同框！"剧中蒋勤勤的一句台词搭配剧照，再一次创造了年度金句，"北大还行撒贝宁，不知妻美刘强东，容颜老去蒋勤勤。"

前几天，42岁的蒋勤勤发微博表示，很突然很意外，就这样他（她）"乘兴而来"！虎儿嚷嚷了好些年希望有个伴儿，终于得以如愿！同时配图一家四口儿时照片，其中第四张是未出生的二胎B超照。

同时从媒体路透图可以看出中蒋勤勤小腹隆起，与陈建斌十指相扣，结婚多年后依然恩爱如初。