《声临其境》是一档用声音来展示演员扎实功底的综艺，凭借其特色吸引到了许许多多的明星。最近的一期的嘉宾之一就有韩雪，韩雪的出现让不少观众都感到意外。韩雪出道至今，可以说是零绯闻的一个女明星。今天小编就带大家来看看，韩雪在演艺圈一路走来的成长史吧。

韩雪这个名字，对于很多人来说像是一个神秘的存在。她出生于一个军人家庭，也许是因为这样的家庭背景，韩雪被家里保护的很好。韩雪的外表十分甜美动人，乍一眼看上去有一种古代女子的端雅娴熟之感。

韩雪平时私底下是一个很低调的人，只用作品向大家展示自己的初心。最近，她因为参加《声临其境》而大火了一把。谁也不会想到，一个在娱乐圈默默无闻的明星，配起《海绵宝宝》的音竟然是那么贴切。而随后接着配《心语心愿》的音，竟可以无缝转化。不管是《海绵宝宝》还是《心语心愿》，韩雪拿捏原片人物的语调、节奏或是感情，都可以说是分毫不差。与其说这是《声临其境》节目组带给我们的惊喜，不如说是韩雪本身的魅力深深吸引了观众。

也许是在军人家庭长大的原因，韩雪从小就有了一种独立的思想。在上海戏剧学院的专业合格证寄到了家中时，家人才知道她要去学表演。不顾家人的反对，韩雪毅然决然在高考志愿报考"是否服从调剂"一栏选了"否"。最终，韩雪以第一名的成绩考入了上海戏剧学院表演系。

虽然韩雪外表甜美可爱，但是内心对于自己认准了的事儿一定会坚持到底。对于如果自己不从事表演行业，还会选择什么去工作。韩雪曾经说过："我对两个行业特别感兴趣，一个是跟计算机相关的，我是一个超级科技数码控；第二是我特别想去实验室里做实验。我是一个固执的摩羯座，就属于做不出来一定跟自己死磕的人，所以觉得特别适合做这个工作。"也正是因为这种坚持，韩雪才能将她饰演的每个角色赋予上强大的生命力。

有人说，韩雪一直处于不红的那类明星。早在2000年，韩雪参加并获得香港嘉禾影视公司主办的"世纪之星"影视歌新人大赛全国金奖，随后出演其首部大荧幕作品《浪漫樱花》算是正式踏进演艺圈。不仅在演艺圈有着很大的兴趣，韩雪也是一个很喜欢音乐的人。在2004年，韩雪发行个人首张音乐专辑《飘雪》，正式开始乐坛旅程，并凭借其获得东方风云榜年度最佳新人奖。只要自己喜欢的，韩雪就会去把它做好。除此之外，韩雪还参演了《飞刀又见飞刀》、《天外飞仙》、《飞出月亮岛》等多部影视剧。虽然韩雪的影视剧产量不算多，但是她作品的质量却十分高。

韩雪曾因参加TED演讲而上了一次微博热搜，在演讲中的韩雪十分紧张，但她依旧表现得十分从容淡定。韩雪用十五分钟全英文告诉我们，失败并不可怕，过程比结果来的更为重要。这就是韩雪的魅力所在，她能够一直坚守自己的初心，并且落实到她的每一个行动上去。

一个有着自己独立思想的人，是永远都会散发出迷人的魅力。韩雪就是这样的人，在未来她肯定也会带给我们更多的惊喜。