都说现在是一个看颜值的社会，但是颜值也不代表一切。娱乐圈可是出了名的颜值聚集地，但是也是有一些其貌不扬的明星们的，尤其是男明星们。不过他们各个可都是满身的才华，也正是他们的才华才让他们娶了美娇妻。今天小编就带大家来盘点一下，其貌不扬还娶漂亮老婆的男明星们吧！

1、谢孟伟

谢孟伟是不少人的童年偶像，他饰演的嘎子哥点燃了观众们心中的爱国热血。现在嘎子哥长大了，也成家立业了。不仅取了漂亮老婆，办了极具特色的婚礼，还生下了一个大胖小子！

2、王祖蓝

小小身材蕴含大大的能量就是说的王祖蓝吧。虽然他个子不高，但是却经常给人们带来欢乐，可能也正是因为幽默感，让她如愿以偿的跟华裔小姐冠军李亚男结为夫妇。

3、孙红雷

孙红雷出色的演技和在《极限挑战》中孩子气的一面吸引了不少的粉丝，也吸引了他的老婆王骏迪的关注。二人婚后的生活非常幸福，现在还有了爱的结晶。

4、宋小宝

宋小宝的长相真是可以用“鬼斧神工”来描述来，但是他极具幽默和开得起玩笑的性格立马圈粉无数，也让他火了起来。现在的他拥有了美娇妻，生活可滋润了。

5、杜旭东

杜旭东长相比较凶狠，经常出演一些反面角色。但是私底下却是一个顾家的好男人，怪不的能娶到温柔漂亮的妻子呢！

6、曹格

曹格的歌声大家都是见识过的，温柔却不失张力，可以说是情歌王子了。他和妻子结婚后生活依旧如恋爱时一样的甜蜜，还剩下了两个可爱的孩子，令人羡慕。

7、陈羽凡

羽泉组合在中国时家喻户晓了，组合成员陈羽凡曾经也拥有一份美好的爱情，他和白百合的结合让人羡慕。但是好景不长，最后两个人还是以离婚告终。

8、冯小刚

国内导演的领军人物冯小刚在电影上的造诣很深，但是长相就不是很出众了。不过他的妻子徐帆可真真是个美人，二人经常一起合作电影，创造了不少的佳作。

9、王宝强

王宝器从草根出身到现在的知名演员，经历了很多。但是他憨厚的性格也很招人喜爱，当初也凭借这点娶到了校花马蓉。可惜最后二人离婚，闹了很久，在网络上掀起一阵腥风血雨，让人惋惜。

10、包贝尔

包贝尔的长相确实不是帅哥，他光亮的脑门为他增添了不少的喜感。但是他的老婆包文婧是美女，包贝尔可是享福了。他们生下来可爱的女儿还取名叫饺子，真是甜蜜。