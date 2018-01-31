近日，范冰冰在微博里发了自己的一组爆炸头自拍，并配文："哈哈！生活不止眼前的枸杞"。网友纷纷表示，这样自黑真的好吗？其实爆炸头在娱乐圈也是一种很时髦的发型，就让小编来带你们看看娱乐圈里的女星爆炸头发型大比拼吧，看看谁的更有个性呢？

1.范冰冰

范爷霸气的外表自然不用再多说了，微博中发的爆炸头自拍更是上了微博热搜。只见照片中的范冰冰，顶着一款爆炸头手捧一个保温杯，一副委屈的模样。不过有细心的网友发现，我们范爷原来是在模仿一个青蛙表情包呢！

2.李冰冰

李冰冰之前也换过爆炸头的发型，但是好像并没有达到想象中的效果。在爆炸头下的李冰冰，似乎把脸衬得更大了，同时也把自己的颧骨更突出了。不少网友表示："下次别再换爆炸头了！"

3.巩俐

巩俐是我国十分优秀的演员，在国外也享有盛誉。巩俐之前赴巴黎出席第25届巴黎古董双年展，就以爆炸发型出席。巩俐顶着爆炸头一身深灰色低胸晚装，看起来十分有国际范儿。

4.莫文蔚

在去年的热播的《天籁之战》中，其中有一期莫文蔚顶着爆炸头，挑战了高难度的说唱《今儿个真高兴》。爆炸头的莫文蔚，唱起《今儿个真高兴》显得更有气场。不过也有网友表示："好像另一个迪克牛仔来到了现场。"

5.孙俪

说起孙俪的爆炸头，你一定会想起《辣妈正传》里孙俪扮演的夏冰，在剧中一直顶着那个十分蓬松的爆炸头，也为剧中人物形象加了不少分。而孙俪的这款爆炸头，放到人群中也很"瞎眼"，显得很有时尚感。

6.刘若英

我们的"奶茶"刘若英，竟然也曾在演唱会中以爆炸头的发型出演。不过，看照片里的刘若英，爆炸头好像不太适合她啊！顶着爆炸头的她，似乎让往日的那份清纯与恬静减了一点儿的分。

7.景甜

一向都极少传出绯闻的景甜，近些年带给了大家不少的作品。景甜曾在微博晒出一款"新鲜出炉"的爆炸头发型，照片中的她手上拿着棒棒糖，舌头舔着嘴唇，样子可爱极了。有网友评论："包租婆，为什么停水了呢？"

8.关晓彤

关晓彤很早之前曾在微博里晒出自己未完成的爆炸头发型，一改往日观众心里"乖乖女"的形象。不过关晓彤的这款爆炸头，网友纷纷为其打call。爆炸头下的关晓彤，有一丝成熟叛逆之感。

9.蔡依林

蔡依林曾在自己的专辑《呸》中，顶着爆炸头作为其主造型出演。其实蔡依林是个爆炸头的爱好者，她出道至今换过不少爆炸头，网友对其都褒贬不一。不过这一次的爆炸头发型，网友纷纷表示十分有气场。

10.刘亦菲

有"神仙姐姐"之称的刘亦菲，也曾经换过爆炸头发型。不过刘亦菲似乎并没有给人们带来的非主流的感觉，反而还是以往《仙剑奇侠传》中的那个清纯"神仙姐姐"。

以上十位女星的爆炸头，你更喜欢谁的造型呢？