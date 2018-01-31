​大家有没有看正在热播的电视剧《琅琊榜之风起长林》呢？看过的朋友肯定对荀皇后有印象吧，一出场的气场就很强大。

而扮演皇后的演员正是梅婷，演过很多电视剧，是个老戏骨了，就算不知道她的名字，相信看到她的脸也会对她有印象吧。她是从1994年出演电视剧《血色童心》而进入演艺圈的，那时候的她还是解放军艺术学院的学生。

正因为她在这部剧里面的表现十分出色，在《血色童心》之后就有很多片约占到她，但是都没能出演，毕竟部队里有规定。之后的她选择了退役，只为一心一意考中央戏剧学院，黄天不负有心人，她在1996年考上了中戏。

和章子怡在同一个班，据说两人在宿舍还是上下铺的关系。但是在第二年，她为了演戏再次退学，退学后她出演了自己的第一部电影《红色恋人》，而与他合作的正是张国荣。

那时候的哥哥一如既往的红，而梅婷也算个新人，就能与哥哥合作，也是很优秀了。而她也凭借这部电影获得了第22届开罗国际电影节最佳女演员奖等奖项。之后梅婷相继出演了很多经典电视剧，比如《不要和陌生人讲话》《激情年代》《让爱重来》等电视剧。

可以说在观众的心中留下了很深的印象，不然怎么能获得第21届中国电视金鹰奖观众喜爱女演员奖呢？除了电视剧之外，她也在电影方面颇有造诣。

比如《阿司匹林》《推拿》等，也凭借在电影中的出色表现，获得了多次最佳女演员奖。正是因为出演《推拿》这部作品，她和现在的老公曾剑相识并结婚，还相继有了两个宝宝。

婚后的梅婷可以说是被老公宠上天，用她自己的话来说就是"我命特好是吧"。

但是也正因为婚后生活太幸福了，一向身材好的梅婷身材开始发胖、走样，在2016年的真人秀《妈妈是超人》录制过程中，因为身材大走样还被吐槽。

但是别人胖了又怎样，还是有人宠啊。不过明星的胖也就是胖着玩玩而已，梅婷自从宣布开始减肥后，就等着给粉丝一份满意的答卷了。

等她再次出现在公众的视野中后，大长腿、小蛮腰、v脸，所有的瘦子的标配都有。完全不是真人秀里面胖胖的她了。

据说她前前后后减了30斤，先不说减肥的方法和毅力，就拿她现在出席活动和平时的照片来看，你能看出她已经43岁，还是两个孩子的妈吗？反正我是看不出来，看来减肥不仅能让人变美，还有减龄的效果啊。



