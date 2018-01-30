在大家心里对于"经典"的定义是什么呢？一首歌？一部剧？还是剧中的某个人物形象呢？不管怎么说，对于小时候的我们来说，没有智能手机，每天就等着新闻联播播完后看要播出的电视剧，点掐的可准了。而那些年少时候看过的电视剧，也成了我们心里的经典，如《还珠格格》、《倚天屠龙记》、《神雕侠侣》等等。

在现在看来剧情已经老套了不新鲜了，但是一看到当时的剧照，还是颇有感触。 而今年呢，很多经典剧都会被翻拍，都说经典之所以是经典，那是因为不可能被超越。但是毕竟随着时代的发展，很多人会有怀旧的情绪，所以对于翻拍经典剧看说，还是会吸引很多人去看。下面就来给大家盘一盘今年将会被翻拍的经典剧，看看有没有你想去看的。

1.《神雕侠侣》

对于这部由金庸小说改编的作品《神雕侠侣》，其系列作品就有了13部，可以说是小龙女和杨过的故事已经深入人心了，但是大家心里的经典还是偏95年古天乐和李若彤的那一版。

不过2018年确实会翻拍，但是具体主演还没定下来，让我们拭目以待。

2.《倚天屠龙记》

作为金庸的另一部经典作品，大家心里的经典是否跟我一样，是苏有朋、贾静雯、高圆圆主演的那一版呢？

而今年要翻拍的《新倚天屠龙记》，主演是曾舜晞和陈钰琪，虽然演员比较青涩，但是也很值得期待。

3.《金粉世家》

当年陈坤和董洁主演的的《金粉世家》可是创下了中央电视台年度收视冠军的好记录的，他们的民国扮相也被奉为经典。

而今年出演的《新金粉世家》主角是众说纷纭，有说是欧阳娜娜的，也有说是胡冰卿，但是具体是谁，但是等待官方宣布。

4.《半生缘》

《半生缘》里面的两姐妹顾曼桢、顾曼璐曾有林心如和蒋勤勤出演，也有吴倩莲和梅艳芳出演，她们塑造的形象都堪称经典。

而今年播出的《半生缘》两姐妹也定了是蒋欣和刘嘉玲出演，据说蒋欣为此还瘦下来了，让我们期待。

5.《流星花园》

小s和男子团体f4出演的《流星花园》，在当时可是掀起一波追偶像剧的风潮啊。

今年翻拍的《流星花园》由四大美男和去年新红的沈月作主角，颜值还是在线的，不少网友也表示期待。

6.《泡沫之夏》

当年的小s和黄晓明是《泡沫之夏》的主角，什么玛丽苏的剧情在当时可是很受少男少女欢迎的。

而翻拍的主演，也是炙手可热的小花张雪迎和秦俊杰出演，不知道这对男帅女美的组合会给我们带来什么样的惊喜。

最后，对于上述即将翻拍的经典电视剧，有你想看的吗？