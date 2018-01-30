在这个看脸的时代，如果没有颜值在娱乐圈是不好混的。颜值不高，只能才华来凑！说起颜值不高却很有才华的演员，王大治就是其中的代表人物了。



​前不久，久未露面的王大治被媒体曝光升级做爸爸了，可惜他的另一半不是董洁。据说是位圈外美女，让人不得不佩服王大治的女人缘。

王大治1977年出生于西安，父母是陕西眉户剧团的老演员，所以此很多圈内人声称他后台硬。可是他确实是有实力的啊！

王大治最为人知的还是2006年与王宝强、张国强、李晨等主演的《士兵突击》，在剧中饰演许三多的二哥许二和，让他的演技发挥得淋漓尽致。

2014年，王大治凭借电影《我不是王毛》成为中国首位俄罗斯邦达尔丘克电影节最佳男演员，从而走进大众的视野。在电影《holle，树先生》里扮演树的哥哥，演技爆棚！

王大治曾经与玉女董洁合作拍摄电视剧《相爱十年》，饰演陈启明一角色，开启了一段轰动一时的恋情。当这部剧热播时，因为剧中的一句台词从王大治口中说出“”至少有人欣赏咱的姿色啊！瞬间火爆荧幕。被网友们加上了"姿色帮帮主"称号。看来这个王大治还挺幽默呢！

这王大治除爱好表演外，他在音乐方面也有想法，曾经作词、作曲，演唱过三首歌。王大治还自编、自导、自演喜剧《非常同伙》，并力邀演员张国强、刘孜出演。演员刘孜力挺大治："此次能与王大治导演合作，因为他觉得我与角色契合度很高，唯信任不可辜负，自己会努力做到最好"。

这么看，王大治真的是多才多艺，表演、唱歌、导演都有一手，难怪董洁对他情有独钟，芳心大动！王大治曾经被评选为2014邦达尔丘克国际电影节最佳男演员，所以，对于颜值不高的演员来说，要比别人更加努力才能成功。