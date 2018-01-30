近日，幻想史诗电视剧《九州缥缈录》公布了最新剧照，剧中重要人物悉数出镜，惊艳了一众网友，引起大家的热烈讨论。



《九州缥缈录》是由张晓波执导，刘昊然、宋祖儿、陈若轩、江疏影、许晴等人联合主演的古装英雄史诗剧。人气鲜肉和小花旦搭档，再配上多位老戏骨的加持，阵容空前强大，引发观众期待。

该剧由最近大热的小鲜肉刘昊然饰演第一男主角"吕归尘"。从公布剧照上看，刘昊然眼里满满都是温柔与深情，与《琅琊榜2》中意气风发的少年将军截然不同，演技值得期待。

宋祖儿饰演女主角羽族公主"羽然"，被称为"小张柏芝"的她侧脸十分惊艳，灵气十足，更有着满满的少女感。

陈若轩饰演男二"姬野"，一改往日里翩翩校草的形象，挑战了历经磨难与坎坷，一步步成长为王的少年，眼神也十分有戏，可塑性很强。

实力女神江疏影首次挑战古装戏，饰演心思缜密的国师"宫羽衣"，美艳动人，轻松驾驭古装扮相。

老戏骨张嘉译也加盟该剧，饰唐国国主"百里景洪"，老谋深算，重视权力。

而野心勃勃意欲掌控时局的长公主"白凌波"一角，则由许晴饰演，举手投足之间，皆体现之贵气。

张丰毅老师更为这逆天阵容增添光彩，眼神犀利，气宇轩昂，成熟稳重的气息扑面而来，霸气十足。

总的来说，这部剧从选角之初就被广泛关注，最终选角也被多数原著党认可，再加上如此强大逆天的阵容，演技与颜值并存，引众人期待，看好大爆。



