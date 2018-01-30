在娱乐圈打拼都是吃青春饭，但是现在医学科技越来越发达，女明星保养的越来越好，动不动都称为素颜女神。靠科技保持逆生长的女明星看起来真的没有一点岁月痕迹，但也有人总结从哪些地方可以看出女星的实际年龄，如手上皱纹、颈纹等，其实从眼袋也可以暴露女星的实际年龄。下面我们一起来看看被眼袋暴露年龄的十大女星都有谁？

1、董洁

董洁可以说也是一位逆生长的女明星，天生长着娃娃脸，跳舞出身的她气质非常干净，看起来十分清纯，而她出演的角色大部分和她清纯的气质都十分符合。董洁和潘粤明曾经被誉为娱乐圈的金童玉女，但他们最终还是以离婚收场，令很多人感到可惜。董洁离婚后的穿衣打扮让人越来越看不懂，近期被拍到在机场现身的她神情疲惫，眼袋显得有点重，看起来略显苍老了一些。

2、李小璐

李小璐出身于演艺世家，童星出道，所以从小肯定是十分注重外表的。李小璐和Pgone的事件近期闹得沸沸扬扬，李小璐似乎从此事件中并没有受到影响。李小璐有次素颜出席活动也被拍到很大的眼袋，双眼皮看起来很不自然。李小璐曾经在综艺节目谈到整容，说爱美是女性的权力。是呀，敢素颜出镜，也是十分佩服李小璐的自信。

3、范冰冰

范冰冰爱美是出了名的，天生白肤质的她也会有这么重的眼袋，可能和女星常年拍戏睡眠不足不关。2018年范冰冰的最新电视剧《赢天下》马上就开播了，而范冰冰和李晨的好事又将近，前段时间范冰冰的弟弟范丞丞也初踏娱乐圈，参加综艺节目《偶像练习生》备受关注，不得不感叹2018年又是范冰冰备受关注的一年。

4、郑爽

郑爽在娱乐圈一向敢说敢言，之前大方承认自己整容，让人佩服勇气，丝毫不影响她的超高人气。郑爽上综艺节目大部分都有素颜镜头，很多粉丝都知道她有大眼袋的，是因为郑爽长期压力大，熬夜拍电视剧形成的。近期郑爽和马天宇的新剧《悲伤逆流成河》备受关注，从发布的几张剧照能看出满满的青春味。

5、Angelababy

Baby为了向广大网友证明自己没有整过容就素颜上医院证明了。素颜的Baby肤质还是不错的，就是眼睛下方有一圈又一圈的眼袋略引人注意了些。还有短小的下巴是产生错觉了吗，素颜的Baby虽然看起来有点憔悴，不过还是挺年轻的。

6、佟丽娅

佟丽娅被拍到的素颜照也不少，每次被拍到素颜照时，厚重的眼袋一下看起来老了5岁。佟丽娅的素颜照看起来不仅憔悴还略沧桑，不过五官还是很精致的，肤色也很白，如果睡眠充足，加上化妆，一定会重回光鲜亮丽。

7、迪丽热巴

迪丽热巴在跑男综艺节目也展示了自己的素颜，素颜的迪丽热巴皮肤依旧白皙，但是这么大的眼袋看起来略显疲惫了些。迪丽热巴的大眼袋是天生的，有人拿热巴以前的照片和现在的做对比发现以前的眼袋比较重，可能是现在化妆的原因。热巴近些年大火，拍戏，上综艺节目造成睡眠不足，有眼袋也是正常，主要是五官精致，看起来也不会显老很多。

8、唐嫣

个子高挑的唐嫣从近距离拍的高清照来看，浓妆也遮盖不住唐嫣的大眼袋，颧骨四周还有一些小雀斑，看起来有些显老。不过整体看起来还是很美的，脸上胶原蛋白依旧满满，近期唐嫣的新电视剧就要开播了，而她也裸妆登杂志封面，看起来气场十足。

9、马伊琍

马伊琍也经常素颜出镜，又黑又大的眼袋一下看起来就像大妈一样，肤色也十分不均匀，但是皮肤整体看起来还是十分细腻，多休息，化个妆还是很美的。马伊琍曾说过女人化上妆，重拾事业，走出门依旧受人追捧，说出了很多女人的心声。

10、林心如

林心如在人们心中的形象一向是当初格格那样甜美，在周杰事件爆发后，林心如人设崩塌，她的素颜照也频频被人批像大妈，一些网友还直言她一把年纪还总演少女角色。从照片上看林心如眼袋太大了，这可能是大眼睛的缺陷，大眼睛的人天生眼袋是比较重的。

其实不同体质的人眼袋都会不一样，有些人天生眼袋有些重，特别是单眼皮的人眼袋是不怎么显眼的。所以有眼袋也不一定代表年龄大，这些被拍到眼袋重的女星，你觉得谁最漂亮呢？