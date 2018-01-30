家有一小如有一宝，小孩子不仅是青春的象征，还是家里的开心果。在中国人的传统思想中，生一个孩子传宗接代是非常有必要的，在2017年末到2018年开年之际，娱乐圈便有许多明星宣布了自己怀孕的喜讯。今天小编就带大家来盘点一下，2018年将要生孩子的明星们吧！

1、谢娜

谢娜怀孕的消息可谓是惊动了整个娱乐圈了，圈内外的好友纷纷送上祝福，毕竟坡姐怀孕的绯闻传了六年了，这次终于坐实。现在谢娜在家安心养胎，也是希望宝宝可以健康出生吧！

2、杜若溪

近日，严屹宽的新剧《小楼又东风》正在热播，在他生日当天他也通过微博宣布了妻子怀孕的消息。虽然看不清小宝宝的手脚，但是高挺的鼻子很是显眼，也是个高颜值宝贝啊！

3、唐菀

近日，曹云金举办生日会，女友唐菀也相伴出席，圆挺的大肚子十分惹眼，看起来已经怀孕好几个月了。但据知情人士透露，曹云金早前已与唐菀秘密领证。随后有媒体求证曹云金经纪人唐莞怀孕一事，经纪人回复“捂脸笑”的表情加“谢谢谢谢”，证实了传闻。

4、孙燕姿

近日，孙燕姿在微博上宣布自己又要当妈的消息。她微博中说道“是的，我已胖若两人。”从她贴出的自拍照看，脸部确实圆润不少，不过这都是为肚子里的宝宝呀。

5、李晟

小燕子李晟和尔康李佳航的结合也是让人羡慕不已。在2017年年末，二人通过微博公布了怀孕的消息，和家里的小猫组成了一家四口。

6、王琦

近日，有传闻沈腾和妻子王琦闹矛盾，微博互相取关。有网友在沈腾姐姐沈娜微博下询问两人关系时，沈娜回答称“沈腾要当爹了，怎么会。”还大方称弟媳已经怀孕。据悉，沈腾与老婆王琦恋爱12年，并在2016年宣布结婚。

7、丁文琪

1月17日，林宥嘉举办媒体餐叙，他一到现场立刻送上新年礼物，在手写的卡片上竟多画一个宝宝。林宥嘉大方分享，称老婆丁文琪已怀孕超过三个月，自己即将升级当爸爸。老婆肚中是男宝宝，预产期为今年夏天。在陪老婆产检时，林宥嘉听到了宝宝的心跳，直言：“很想哭。”丁文琪目前已经有孕吐情况，林宥嘉还贴心地帮忙做家务。

8、颖儿

颖儿和付辛博这一对真的是速度型的，八月份公布恋情，之后领证怀孕一气呵成，效率太高让网友们大呼会不会太快了？不过幸福就好啊。

9、熊黛林

熊黛林和和郭可颂在2016年结婚，婚后小两口的生活也是有滋有味的。终于在去年年底宣布了怀孕的消息，还说带着孩子一起开工。那可是要跟孩子一起工作很长一段时间哟！

10、秋瓷炫

秋瓷炫来中国发展多年，也成功的成为了一个中国媳妇，她和于晓光这对高甜夫妇也是圈粉无数。在去年7月份，通过一档综艺节目，秋瓷炫向老公宣布自己怀孕了，看得出两个人都是兴奋不已。

生孩子是一件大喜的事情，但是对于女人来说却是非常的辛苦。小编也是在这里预祝她们母子平安！