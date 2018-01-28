一个人的成长环境对他的成长是有很大的影响的，所以一个好的生长环境还是非常有必要的。像娱乐圈里的明星们，他们可以分类为“搞艺术”的，如果家里之前就有艺术家，那么对他们的星途手很有帮助的。演员陈数身上的气质就是受家庭影响而来的。

陈数出身于艺术世家，她的爸爸是黄石市舞蹈家，母亲演奏长笛和钢琴。从小就接受艺术的熏陶，使得陈数天生就有一股优雅的气质。她曾在北京舞蹈学院学习，之后顺利考上了中央戏剧学院。专业出身的她为之后的演艺生涯打下了良好的基础。

其实说起陈数，她名字的由来也是一件趣事。陈数原名陈澍，这是在湖北大学任教授的外公外婆替陈数取的。澍这个字十分的特别又少见，在字典中只有一种解释——及时的雨。好多人都不认识这个字，经常看作是“澎”。在一次新剧宣传的时候，宣传海报上也将陈数的名字写成了“陈澎”，让人哭笑不得。为了减少这种意外的发生，她最终改艺名为“陈数”。

可是一家子都是艺术家的缘故吧，陈数找老公找到了一位钢琴家，名叫赵胤胤。虽说他有过一次婚姻，还与前妻生下了孩子。但是陈数毫不介意，在恋爱四年之后与赵胤胤步入了婚姻的殿堂。据悉，陈数和赵胤胤与前妻生的孩子相处的非常融洽，孩子称陈数为“阿姨”。

家庭幸福美满的陈数在事业上也是欣欣向荣之势。近日，她的新剧《和平饭店》正在热播，这部剧从开播之后，热度便只增不减。网友们对这部良心剧发出了一致的好评，演员的演技也是网友们称赞的对象。

陈数和雷佳音在剧中组成了“土特产”夫妻，两个人在剧中的互动非常有趣，惹得观众们捧腹大笑。他们用别样秀恩爱的方式互飙演技，让观众们大呼过瘾。网友纷纷表示：“土特产CP相当带感”、“期待他们后面的表现啊，要多秀恩爱！”。看来是对他们的表现很满意啊！

陈数虽说不是流量明显，但是绝对是实力派选手，演起戏来一点都不含糊，要不然怎么能得双料影后呢？不知道陈数主演的这部幽默谍战剧，大家感觉怎么样呢？