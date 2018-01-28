现在各个地方都纷纷下起了学，很多明星也纷纷晒出自己雪中的美照。下面就让小编来带大家看看下面的十个女星雪中的美照吧，看看哪个才是你心里的"冰雪美人"。



1.范冰冰

早前，范冰冰晒出自己雪地自拍美照。照片中的范冰冰，带着一副墨镜，加上一抹诱人的红唇，让人看了十分喜欢。范冰冰在雪地里似乎被衬得更白了，有网友们看过之后表示："女神之名，没有白叫！"

2.马苏

早前，马苏发微博晒出两张自己的雪地美照。只见身穿军绿色羽绒服站在雪地中的马苏，在枫叶林中被衬得格外美丽。网友看了照片，纷纷表示在雪地里的马苏十分动人可爱。

3.霍思燕

不久前，霍思燕也在微博晒出了一家人去随时滑雪的温馨美照，并在微博中配文："我们一家问大家好，新的一年我们在工作学习上加油加油再加油"。照片中的霍思燕，隔着屏幕也能看到她在杜江旁边的幸福感。

4.娄艺潇

在2017年底，娄艺潇也向大家分享了一张在雪地的美照。照片里的她，没有了昔日"胡一菲"的霸气，变成了一副甜美的模样。不过，有不少网友看过之后表示，这么冷的天，你确定不再多加一件衣服吗？

5.景甜

2017年的新年，景甜就发了一张雪地自拍美照来喜迎新年。照片中的景甜，穿着一身黑色的着装，并戴上了一顶灰色的帽子，尽显温柔贤淑。景甜并在微博中祝福大家在新的一年里能够平安、健康、快乐、团圆。看了这样的景甜，你喜欢上了她吗？

6.杨颖

黄晓明和Anglebaby多年恋爱终修成正果，让多少人又重新相信了爱情。在2015年2月16号黄晓明在微博里晒出与Anglebaby在雪地的合照，只见他们两个人都倚靠在大雪人的肚子上。看Anglebaby的表情，也知道她非常幸福啦。希望她之后的生活，也能够一直幸福下去。

7.孙俪

今年新年的第一天，孙俪就在微博中晒幸福。其中一张照片是邓超和孙俪站在厚厚的雪地上，都比起了可爱的剪刀手。只见他们身后的雪地留下了一堆脚印，这么厚的雪地怎么能不纪念一下呢？

8.陈妍希

陈妍希在2015年3月12日早上也曾发了一张自己在雪地里的美照，并在微博中发文："咕咕终于出谷啦，外面的世界有雪景、有湖泊，好美"。不仅景色美呢，陈妍希也十分美。在雪地里的她，让我们再次看到了当年的沈佳宜。

9.蒋依依

作为童星出道的蒋依依，现在也长大啦。她在微博中晒出了一组自己在雪中的照片，并配文："冬天里的一把火"。照片中的蒋依依，美丽中透着一丝成熟之感。在我们熟知的童星中，蒋依依算是较小的一位了，她的努力我们也看在眼里，也希望蒋依依在未来的演艺道路能够越来越好。

10.唐艺昕

唐艺昕和张若昀的恋爱，让多少人羡慕！唐艺昕在雪地中的美照，头戴一顶极具东北味儿的白帽子，并坐在一个大雪人旁边，向大家比起了俏皮的剪刀手。这么美丽可爱的唐艺昕，难怪张若昀一直爱着她呢！

以上的十位女星的雪中自拍照，哪个才是你心里的"冰雪美人"呢？