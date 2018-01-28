现在我们听得最多的词中就有“炒作”，在这个娱乐至上的社会，人们就是喜欢“看戏”，能够制造出话题点，才能吸引人们的兴趣。尤其是在娱乐圈，人才辈出，一没有热度就很容易被别人挤下去。但是有的明星，并不喜欢炒作绯闻，严屹宽就是其中的一位。

​严屹宽原名叫严宽，2013年他通过微博宣布了自己改名的消息。他虽说是上海戏剧学院的本科出身，但是考上这个学校也算是阴差阳错，好在他慢慢的爱上了演戏，才没有白白浪费他的资质。他生的俊美，被称为天涯四美之一。出道以来潜心演戏，共出演过60多部电视剧，是很多同龄的男明星都达不到的高度，但是却一直处于不温不火的状态。

我们都知道，明星们总希望提升自己的知名度，拥有众多的粉丝，甚至不惜炒作。但是严屹宽恰恰相反，他从不过度炒作自己，出道这么多年几乎没有绯闻，就连结婚都办的很低调。并且他并不喜欢粉丝们过多打扰他的生活，他甚至鲜少参加综艺节目，只是专注于演戏。这样的一个戏痴可算是一股清流了。

虽说他是个偶像和实力兼具的演员，但是正是因为他的性格导致了不红，连粉丝们都为他感到着急。不过，最近严屹宽的新剧《小楼又东风》正在热播，他在剧中饰演的是一个表面看起来玩世不恭，内心却隐忍专情的中共秘密情报人员。在剧中他收放自如的表演让观众们看的大呼过瘾，不少粉丝表示，这部剧也只有严屹宽能演的这么自在了！

不仅事业上蒸蒸日上，家庭也是不断的传出喜讯。在严屹宽39岁生日当天，他通过微博宣布了妻子怀孕的消息，从发出的B超照片来看，宝宝高挺的鼻梁异常显眼，看来是遗传了爸爸妈妈的优良基因啊！网友们纷纷表示，这将来一定是个高颜值宝贝！

严屹宽即将步入生命中的一个新阶段，也将获得一个新称呼——“爸爸”，不知道他的心境有什么变化呢？