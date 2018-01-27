俗话说的好，没有谁一生都是一帆风顺的，人生不如意之事十有八九，明星也是如此。我们看到的他们总是在镜头面前光鲜亮丽的，但是他们和平常人一样，也会有不开心的事情。在混乱的娱乐圈，独善其身很难。小花毛晓彤最近就是深有感触。

毛晓彤是现在当之无愧的流量小花了，不仅长相出众，演技也是经得起打磨。最早的时候，她是《甄嬛传》里的瑛贵人，温柔贤淑，气质非凡；之后她又化身为《天涯明月刀》里活泼开朗的南宫翎，还因此获得了最佳新人奖；并在《天龙八部》中出演钟灵，收获了少的粉丝。现在的毛晓彤相比之前，演技更上一层楼，在多部电视剧中都能看到她不俗的表现，可谓是前途一片光明。

星途坦荡的她原本也拥有一份令人羡慕的爱情。她和陈翔因戏结缘，二人高调公开了恋情。之后人还经常一同亮相综艺节目，大方秀恩爱，让不少网友都觉得他们最终会步入婚姻殿堂。但是好景不长，在去年年末，两个人在微博上宣布已经分手了。分手的时候说的好好的，本以为事情就到此为止了，没想到这背后大有故事。

陈翔表示，两个人是因为聚少离多才无奈分开，而毛晓彤近日却否认了这个说法。随后，有网友曝光了一个视频，震惊众人。视频中，深夜时分陈翔带着一名粉衣女子回到自己的住所，没过多久，毛晓彤也前来。毛晓彤进入电梯后，粉衣女子小心翼翼的走出电梯，匆忙离开。随后，毛晓彤连夜搬离陈翔住所。且不说谁对谁错，但真的很想给毛晓彤一个赞！不哭不闹，头脑冷静，自己搬着行李离开，全程只花了3个小时。很多网友都为她点赞，认为分手这样干净利落，不愧是女星的榜样！

在当日，毛晓彤发微博称：从没想象过这一幕会出现在我眼前。有网友爆料称，粉衣女子正是青春女星江铠同。于是乎，“陈翔出轨”的这一消息霎时间席卷网络，毛晓彤也一同被推向了风口浪尖。

之后陈翔发文表示自己是被过度曲解了，并表示会对曝光视频的人追究责任。虽然陈翔都这么说了，但是大部分网友们还是支持毛晓彤一方，毕竟深夜会友这样的说法，实在是难以服众啊！

毛晓彤受这件事情的影响还是挺大的，除了已经接下来的工作，并没有更多新的工作内容。这对一个事业处于上升期的小花来说，工作量实在是太小了。对于她来说，静一静应该也是很必要的吧？希望大家不要给她太大的干扰和压力。