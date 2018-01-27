在大众的心目中，男人就是应该承受更多的责任，无论是在外还是对内。再加上现在的男人们都非常的爱老婆，尊重老婆，于是也就演变出了一堆的宠妻狂魔。今天小编就带大家来盘点一下，娱乐圈里面都有哪些宠妻狂魔们吧！

1、赵又廷

近日，赵又廷和高圆圆夫妻出现在大众视野。原来是圆圆去探赵又廷的班，在某酒店大堂却迷了路，直到老公叫了一声才回过神，在此期间，赵又廷就默默的看着妻子，满眼的宠溺，甜死人了！

2、黄晓明

黄教主可谓是霸道总裁的典范，对杨颖有多好大家也都是看在眼里的。杨颖有一次想要吃冰激凌，黄晓明就将整个横店的冰激凌全包了，让杨颖走在哪里都能吃到。这样的豪气宠妻，真是太酷了。

3、黄磊

黄磊在圈内是有名的大厨，做菜水准非常高。曾有人爆料，黄磊和孙莉结婚以来，没让她做过一顿饭。只要黄磊在家，家务全包。这就叫宠妻在无声中啊！

4、陆毅

陆毅和鲍蕾在圈中是有名的长腿夫妻，在妻子生下女儿之后，因为担心妻子一个人带孩子太累，陆毅特地退出娱乐圈三年为了分担妻子的压力！

5、佟大为

2007年8月20日，佟大为与关悦领取了结婚证，正式成为夫妻。结婚8年来的佟大为，一直努力兼顾事业和家庭。哪怕在外拍戏，他也会每天跟老婆打电话，主动说“我爱你”。结婚后，他拒绝了所有大尺度激情戏。

6、曹格

和吴速玲谈恋爱是，为了能够天天见到她，曹格将她聘请为自己的造型师。婚后，曹格建立了一个音乐公司，让吴速玲做CEO，自己只是里面的员工。为老婆打工，这招妙。

7、刘青云

刘青云给人的感觉就是敦厚老实，在生活中他确实是这样，对老婆一心一意。婚后，刘青云因为担心郭蔼明生孩子太痛，坚持做丁克。这样的爱情也是令人向往。

8、周润发

发哥现在的身份，收入可是不菲。但是，他每个月都把工资主动交给老婆，自己只留一点生活费就够。因为妻子身体原因生孩子困难，发哥便决定不要孩子，难怪发嫂下辈子还想嫁给周润发。

9、陈奕迅

歌王陈奕迅和妻子徐濠萦也是甜蜜的很，但是妻子却经常有负面新闻。一遇到负面的新闻，陈奕迅总是会第一时间站出来力挺妻子，做妻子背后的男人！

10、林瑞阳

张庭曾自曝，自己很爱吃虾，但是又怕剥虾割到手。自从跟林瑞阳结婚之后，从来就没剥过虾，都是老公剥好了给自己吃。宠妻宠的很细腻啊！

在这纷乱的娱乐圈中，找到真爱着实不易，小编在这里是真心的祝福他们长长久久。那么娱乐圈里面的这十位宠妻狂魔们，你最喜欢谁呢？