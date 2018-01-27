马上就要迎来新一轮的艺考热潮，怀着明星梦的年轻学子们即将面临第一轮的挑战。虽说现在草根明星不少，但是还是没有科班出身的专业，毕竟学也不是白上的。不过话又说回来，科班出身也不一定就能够大红大紫，这世道可什么的说不好。杜若溪在这件事情上，可是很有发言权。

杜若溪可能有的朋友们还不认识，但是说起她演的电视剧大家就了解了。她就是《大话西游》里的春三十娘，《铁梨花》中的赵嫣然，也是《勇敢的心》里面的梅九哥。说起她的作品，大家都知道，但是念起她的名字却不熟悉，这就是戏红人不红的尴尬。

科班出身的杜若溪演技方面没话说，长相也是可妩媚可英气也可甜美，但是却经常被人们记住。连小编都为她感到委屈！不过事业上的遗憾，可以从爱情上补回来。

杜若溪和严屹宽的爱情也算是一段佳话了。两个人都是毕业于上海戏剧学院，他们初识于机场。当时严屹宽还不认识杜若溪，但是杜若溪的一句“师哥好”打破了两人之间的隔阂。更巧的是，他们的住处也非常的近，严屹宽经常去她家楼下的面包店喝咖啡，顺便就会叫上杜若溪。这一来二去的，两个人就慢慢的产生了感情。

2013年8月9日，杜若溪通过微博向大家宣布了和严屹宽领证的喜讯，一时间获得圈内圈外好友的祝福，粉丝们也为他们感到开心。

婚后的两人展现了夫妻强强联手的一面，不仅一起出演电视剧，带来了不少的佳作。还一同参加综艺节目，羡煞旁人。在《为她而战》中，因为严屹宽受伤的缘故，杜若溪护夫心切，一口气喝下五杯柠檬水，让现场人大为震惊，还获得了“护夫狂魔”的称号。

近日，他们二人又有好消息传出。严屹宽在微博上公布了妻子怀孕的消息，还放上了胎儿的B超图。虽说看不清楚宝宝的手脚，但是高挺的鼻梁吸引了大家的注意，看来这是遗传了爸爸妈妈的好基因啊，将来一定是个高颜值宝宝！如此甜蜜的两个人，大家喜欢么？