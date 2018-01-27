说起巩俐，相信很多人对她的印象都是女神级别的吧，从她1987年主演《红高粱》出道以来，到今年已经31年了。

在这31年里，她和张艺谋、陈凯歌等导演合作了很多部作品，而她也凭借自己出色的演技斩获了"柏林国际电影节金熊奖""中国电影金鸡奖""戛纳国际电影节金棕榈奖"等无数的奖项。

可以说她在《霸王别姬》、《满城尽是黄金甲》、《艺妓回忆录》等作品中塑造的形象都是无人超越的经典。这些是她的演艺经历，而今天要说的是她的个人感情的经历。

因为最近女神巩俐被拍到和一个外籍男人十指相扣逛街的画面，照片中两人有说有笑的逛商场、挑选商品，俨然就是一副甜蜜小情侣的模样。

而男方的身份则被曝出是法国的电子乐大师让·米歇尔·雅尔，据说年龄已经近70岁了，不过巩俐今年也是53岁。

让·米歇尔·雅尔，全球闻名的演奏家、作曲家，电子乐大师。1977年被《人物周刊》评选为“年度人物”，1995年成为联合国教科文组织慈善大使。让·米歇尔·雅尔1982年曾经在上海和北京举行了两场音乐会。

大家都知道，女神巩俐因为拍张艺谋的处女作《红高粱》，从而与张艺谋认识。在拍完电影的第二年，两人的恋情曝光，不过在1995年拍完《摇啊摇，摇到外婆桥》这部作品后，张艺谋就宣布两人分手的消息。

要知道巩俐可是和张艺谋合作过很多作品，相信当时对于两人分手的消息，很多粉丝都感到可以吧。

不过，好在女神巩俐在1996年的时候和英美烟草公司亚太地区的总裁黄和祥结婚，以为女神终于找到了自己的归宿，但是在2012年的时候，被黄和祥本人证实已经离婚三年了，原因是因为两人相聚的时间太少。

​多年后，女神巩俐又被曝出新恋情，也着实让人心情激动。总之，无论怎样都祝福她吧。