近日，疑似江铠同去陈翔家“做客”的视频流出，让她备受关注。她的微博已经被网友的评论“攻陷”，真的难以想象。下面我们一起来看看江铠同这些年来在娱乐圈是怎么成长起来的。



1989年10月24日出生于山东青岛，据说是个“富二代”。江铠同毕业于中央戏剧学院，2009年参加职场电影《杜拉拉升职记》而正式出道。之后也参加了许多影视作品的拍摄，比如：《一不小心爱上你》、《风华正茂》、《另一种灿烂生活》、《青丘狐传说》等。

其中，江铠同因饰演《一不小心爱上你》中的女主蓝晴晴一炮而红。《一不小心爱上你》是翻拍《蓝色生死恋》而成的，但是《一不小心爱上你》却一直被人吐槽剧情俗套且演技不够到位。

虽然这部剧没有获得观众的一致好评，但是也让江铠同此后被人所识。可是江铠同在这部剧之后，接演的别的影视剧好像再也没有让人印象深刻的角色了。而她最近与大家见面的一部剧是《爱，来的刚好》，江铠同在剧中饰演调香师穆清岺。

与影视作品不同的是，江铠同的情感生活却倍受人们关注。其中，不得不提的就是她曾经与翟天临的那段恋情了。早前，江铠同就在微博里晒出与翟天临一起游玩的图片。照片中，两人都面露幸福之感，分明就是情侣间热恋的模样。这波狗粮，撒的那叫一个狠！虽然他们两个平时低调，但是大家都已经知道他们在一起了。

但是在前段时间，细心的网友发展翟天临与江铠同互相都已经取消关注了，两人疑似已分手。就在网友为他们这对金童玉女的分开感到惋惜之余，江铠同突然被卷入陈翔的"出轨门"事件中。陈翔已经发声明澄清此事，但是江铠同还仍未发声。

不管如何，我们都期待江铠同在未来能够带来更多优秀的影视作品。