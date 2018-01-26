寒假不知不觉又来啦，各种电视剧又开始对荧屏狂轰滥炸啦，要说当下的热播剧，关晓彤的《凤囚凰》算是一个。尽管槽点颇多，但主演的颜值还是杠杠的。其中很多白衣少年让人眼前一亮。今天的小编就和各位小伙伴们一起去看看还有哪些白衣少年让我们一见钟情？



1、宋威龙

比如宋威龙饰演的容止，一身白衣，仙气飘飘，手执竹条，在竹林间的剑舞，不仅让在座的士族们看的叹为观止，也应了那句“一见容止终身误，不见容止终身误”。不得不说，宋威龙这一身白衣确实将容止身上那不沾尘世的气质诠释的相当完美。

2、胡歌

在《大漠谣》中，老干部胡歌身着一袭白衣，与彭于晏饰演的大将军有着截然不同的气质，尽管双腿不便，但这一身的药香味，也足以让观众们痴迷，儒雅气质不言而喻。

3、林志颖

不老男神林志颖多年前参演的《天龙八部》，饰演史上最帅王爷段誉，眉宇之间度透露着一种玩世不恭的特质。

4、谢霆锋

想当年张卫健、谢霆锋主演的《小鱼儿与花无缺》，一个机灵搞怪，一个高冷帅气，一时间吸粉无数。尤其是谢霆锋与范冰冰第一次见面，在朵朵花瓣中，谢霆锋饰演的花无缺身着一袭白衣从天而降，帅的不要不要的。

5、霍建华

“仙剑”系列想必承载过每个人的仙侠梦。霍建华饰演的“白豆腐”徐长卿，尽管天天穿着一个白色道袍，但依旧无法遮掩霍建华的帅气面庞，和女娲后人三世的爱情也是赚足了观众的眼泪。

相比于徐长卿的热心肠，老干部霍建华在《花千骨》中饰演的白子画则被称为禁欲系男神，这里霍建华的一身白衣，分明是给自己的脸上刻着“生人勿进”四个大字。

6、钟汉良

钟汉良也出演过众多古装角色，不过随着年龄越来越大，脸上的胶原蛋白也越来越少。他虽然是香港演员，但也曾火爆两岸三地，他在内地拍摄的众多古装剧又收获了不少的死忠粉。他在古装电视剧《四大名铺会京师》扮演的追命，可爱帅气，也是非常迷人。

7、张智霖

金庸笔下的武侠故事向来是各种翻拍的对象，其中属张智霖饰演的郭靖最受观众喜爱，眉清目秀，甚是俊美。

8、刘潮

在《艳骨》中，由刘潮饰演的风如歌，重情重义，被网友们称为新一代禁欲系师傅，年轻时候的他，一身白衣，与师妹一起吟诗作画，那画面不