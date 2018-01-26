现在的综艺节目真的是内容越来越丰富了，可谓是花样百出，让人看的眼花缭乱。近日，一档名叫《百万英雄》的答题类节目出现在了大众视野，直播答题，答对的人现场瓜分奖金。这样的节目也是富有新意，吸引了不少人围观。也有明星的参与《百万英雄》的直播，看看谁的表现最佳？

1、乔杉

乔杉作为福利场主持人出现，在现场会泄露一道题，为玩家提供福利。新生代演员乔杉出演了《煎饼侠》、《缝纫机乐队》等喜剧电影，都取得了不小的成绩，幽默的他拥有了不少的粉丝。

2、大张伟

大张伟秉承他以往的搞怪风格，在现场金句连连。大张伟原是花儿乐队的主唱，创出《嘻唰唰》《倍儿爽》等脍炙人口的歌曲。现在转型做主持人，口才极好的他经常给观众们带来欢乐！

3、华少

华少是浙江卫视的当家主持人，最拿手的就是“快嘴念词”，惊人的语速让人大呼不可思议。此次参与《百万英雄》的出题当中，不少玩家笑称，不仅考脑力，还考听力啊！

4、郭德纲

著名的相声演员郭德纲在相声界可谓是响当当的人物，幽默的他经常逗的观众捧腹大笑。他创立的“德云社”也是为相声界增添了不少的人才。这次作为《百万英雄》的出题官，也是惊喜连连！

5、王凯

《琅琊榜》里的王爷，《欢乐颂》里的医生，王凯塑造了太多经典的形象。不仅演技好，唱歌也是一流的。在《百万英雄》直播中，他再次一展歌喉，不少选手都表示被他浑厚的嗓音圈粉，顾不上答题！

6、佟大为

佟大为现在可是电视剧电影通吃啊，实力派演员的头衔非他莫属了。此次在《百万英雄》中作为出题人，出了一道跟《中国合伙人》有关的题目，一时间勾起不少人的回忆。

7、柳岩

柳岩因其火辣的身材，被网友们称为是宅男女神，现在凭借自己的努力，不仅在主持界风生水起，在影视圈也是大放异彩。在《百万英雄》的表现让不少网友大呼，原来柳岩是美貌与智慧并存啊！

8、沈梦辰

沈梦辰是湖南卫视的新晋女主持，现在也训练的可以独当一面了，同时他和杜海涛的恋情也是一直被外界关注。但是她在《百万英雄》的表现可谓是漏洞百出，被人疯狂吐槽！