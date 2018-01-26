由徐熙媛、言承旭、周渝民等人主演的《流星花园》曾经火爆一时，捧红了F4和大S。直到现在，许多女孩子心中的白马王子仍然是《流星花园》中的F4们，在翻拍大潮涌起的今天，《流星花园》也被翻拍，由王鹤棣、官鸿、梁靖康、吴希泽组成新版F4，柴智屏担任制片人，投资过亿。

新版F4的成员早已确定下来，小S也将在剧中出演道明寺的姐姐——道明庄，刘尹昊出演青和，这几个主演相信大家除了小S都不认识，柴智屏表示，这次的剧情会发生变化，选角主要看气质，几位主演都是新人。有原版《流星花园》作比较，观众对新版的期待越高，要求也就越严格，加上同类电视剧的竞争，新版《流星花园》对于几人来说是个机遇也是个挑战，演好了一夜成名，演的一般就成了差成为批评的重点。

新版《流星花园》中杉菜的扮演者一直是大家关心的重点，在近日流出的剧照中可以看出，将由小美好的女主角扮演者沈月出演。

路透中的沈月身着白色一字领长裙薄纱抹胸长裙，表情十分卡哇伊，尽显身材，但是网友并不买账，纷纷吐槽女主太土、太胖，史上最丑杉菜。

《小美好》播出后，沈月的流量比不上胡一天，这次的路透又遭狠批，星路远不及同期的胡一天顺畅，你认为沈月能否凭借《流星花园》在播出之时以精彩的表现吊打这些评论，成功逆袭呢？

翻拍毁剧的今天，《流星花园》能否成为一匹黑马，杀出重围，再塑经典，你的期待有多少？