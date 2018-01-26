近日，陈翔与毛晓彤分手视频在网上闹得沸沸扬扬。其实，当时毛晓彤与陈翔是和平分手，分手原因是娱乐圈一贯以来的聚少离多。下面，我们一起来看看娱乐圈近年来因聚少离多而分手的十对明星，哪对最让人惋惜？

1、陈翔和毛晓彤

陈翔毛晓彤因一起拍摄《新神雕侠侣》因戏生情，从而在一起。《新神雕侠侣》也一度被传为"红娘"电视剧，因为拍这部电视剧撮合了好几对明星在一起。在2016年被爆出恋情的他们当时已经在一起三年了，却在2017年却发出声明两个已分手，原因就是聚少离多。可是最近"陈翔出轨视频"被人爆出，陈翔毛晓彤当年分手原因再次掀起了网友的一片质疑声。

2、刘亦菲和宋承宪

当刘亦菲宣布自己与宋承宪谈恋爱了以后，不少少男都表示自己的内心十分难过，但是只要女神幸福开心就行。但是他们都表示在2017年双方已经和平分手，理由也是聚少离多。"神仙姐姐"与宋承宪因合作《第三种爱情》而因戏结缘，但是很遗憾这段缘分并没有持续多久。不过，刘亦菲女神还是属于你们的了。

3、古力娜扎和张翰

当年古力娜扎和张翰在一起可没少为自己招黑。但是在2017年圣诞节的那天，他们两的工作室同时发出声明，说两人已和平分手，理由也是聚少离多。但是网友却爆料事情张翰和古力娜扎并不是因为聚少离多而分手，而是另有原因。网上也接连爆出张翰为古力娜扎挑选好钻戒的消息，这更是另他们的分手原因让人模糊不清。

4、郑恺和程晓玥

说到郑恺和程晓玥，大家肯定会想到他们在《我们相爱吧》里面大秀恩爱的画面。作为《我们相爱吧》里面的唯一真情侣，最后也是以"聚少离多"而分手了。据说郑恺是在酒吧认识了程晓玥，他们彼此都对对方一见钟情。这场相遇，也可以说是一场美丽的邂逅。可是这场美丽的邂逅，最后还是变成了遗憾的回眸。

5、南柱赫和李圣经

去年的热播爱情韩剧《举重妖精》可是俘获了一大波少女的心，其中男主和女主就是南柱赫和李圣经扮演的。很多网友当时就表示，希望他们戏外也真的也能够在一起。没有想到戏外的南柱赫和李圣经戏外也在一起了，可是恋情没公布多久，两人分手的消息又出现在大家的眼前。两人分手的原因也是娱乐圈一致的聚少离多，一对俊男美女的爱情真的令人惋惜！

6、伊能静和庾澄庆

庾澄庆《春泥》的歌曲，就是伊能静当年为他创作的。在《春泥》中，就不难看出当年伊能静对庾澄庆的深爱。可是这对曾经的痴情男女，还是因为聚少离多而分开了。不过，两人还是好朋友，《春泥》也一直在被人传唱着。

7、刘烨和谢娜

刘烨和谢娜当年可是被娱乐圈备受关注的一对情侣了。他们因戏生情，从而在一起。可是在2006年的时候，这对娱乐圈的"模范情侣"还是结束了五年的恋情，也是因为常常东奔西跑，在一起的时间太少。不知道现在他们两个回想自己的这段爱情故事，会以什么心态来看待呢？

8、秀智和李敏镐

有些人可能不知道秀智是谁，她就是《任意依恋》里的女主。秀智最先也是以歌手的身份出道，先后发布了许多音乐专辑，在韩国也拥有着超高的人气。在《当你沉睡时》大结局时，秀智同时在网上发出已于李敏镐因聚少离多而分手的公告。比公告一经发出，令不少网友哗然，三年的感情也仅停于此。

9、古天乐和黄纪莹

曾经古天乐和黄纪莹的爱情故事也是娱乐圈里的一段佳话。 有人说，古天乐可能再也下不到黄纪莹这么爱他的女人了。其实，这句话也并不道理。因为在古天乐曾面临案底被揭而遭遇人生下滑，只有黄纪莹一直在他身边陪着他鼓励他，甚至不惜辞去自己的工作。可是这对恋人的分开也没能逃过聚少离多的原因。

10、莫文蔚和冯德伦

大家都知道当年莫文蔚和冯德伦都已经到了谈婚论嫁的地步，可是这段长达九年的恋情最后还是走向了结束。莫文蔚当年处于事业的发展期，而经常外出奔波，与冯德伦经常是聚少离多，这段恋情走向结束似乎也在情理之中。现在的莫文蔚与自己的初恋重新在一起，让不少网友都很羡慕。莫文蔚每次发的社交照片，也足以告诉我们她现在过得很幸福！

不管这些情侣分手究竟是因为什么原因，希望他们分手之后还是能做好朋友，也希望他们彼此未来能够幸福过好自己的生活。