说起李溪芮，很多观众记住的还是她的腿。腰以下全是大长腿的她今年要火了？看看最近热播的电视剧《国民老公》，我们就可以感受到初恋的味道。有观众评论称："从第一集开始，该剧就不断发糖，掀起一阵粉红风暴。""熊梓淇和李溪芮的《国民老公》来了一个甜蜜暴击，让吃瓜群众措手不及，撩动了我的少女心。"

在去年热播的职场剧《漂亮的李慧珍》中，李溪芮饰演女二夏乔，与迪丽热巴饰演的李慧珍是闺蜜，凭借着剧中的出色表现被大家牢记。李溪芮在剧中将头发打造成外翘的短发显得格外俏皮有气质，外加时尚精致的穿搭更显得女神风范。据说很多观众开始是冲着迪丽热巴去的，最后却被李溪芮的颜值和穿搭征服。

与迪丽热巴一样，李溪芮早就加入了杨幂的工作室，因此迪丽热巴就是李溪芮的师姐，两人是共同成长的。迪丽热巴因为《克拉恋人》而火爆网络，而李溪芮因为《翻译官》而走红，很多人都很好奇迪丽热巴和李溪芮在私下的关系？因为是同一个老板杨幂，又搭档过《漂亮的李慧珍》，两人在私下其实是很好的闺蜜。

另一部李溪芮主演的偶像剧《我站在桥上看风景》最近也要热播。该剧讲述了游戏总裁章峥岚用爱与陪伴，化解剑道教练萧水光旧时情伤的暖心爱情故事。在《看风景》中，姜潮饰演的游戏公司总裁章峥岚，与李溪芮饰演的剑道馆教练萧水光，两人组"萧章"CP开启互怼日常模式，还疯狂撒糖。

李溪芮主演的电视剧《东山晴后雪》，不久后也要与观众见面了。《东山晴后雪》选择当下最为时髦的极限运动——滑雪为题材，融合悬疑元素，创国内首部滑雪悬疑题材偶像剧的新高度。《东山晴后雪》讲述了李溪芮饰演的阳光善良的滑雪场VIP接待员赵晓晴与刘冬沁饰演的滑雪教练韩东山之间围绕悬疑、寻亲、复仇而展开的一段先甜后虐的爱恋纠葛。

相对比于迪丽热巴而言，"长腿时尚精"李溪芮今年开年就有三部电视剧热播，出镜的机会要更多！加上她迷人的好身材，在时尚方面也应该表现不俗。今年李溪芮能否超越迪丽热巴，让我们拭目以待吧？