现在可以说是一个看脸的时代，颜值高的人在做事情的时候总是会占有很大的优势。在颜值当道的娱乐圈，相貌好看只是一方面，身材好也是很重要的。谁会不喜欢大长腿美女呢？但是萝卜白菜各有所爱，矮个女星也有春天。沈月就是其中一位。

沈月这个名字可能大家不是很熟悉，但是她出演的网剧《致我们单纯的小美好》可是红遍了大江南北。在剧中她和胡一天搭档，让观众们重温了那一段青春岁月。

网传她的身高只有160厘米，跟188厘米的大高个胡一天站在一起组成了最萌身高差。虽然她的身高一直是一个槽点，在片场也是经常被人“嘲笑”。但是她矮小的个子配上她圆圆的脸蛋儿，可爱十足，让他更加的适合陈小希这个角色了。你们觉得呢？

也正是颜值的先天优势吧，在新版《流星花园》选角的时候，选中了她作为女主角杉菜，要知道被四个帅哥围着的感觉，真是每个女生的梦想啊！据悉，此次翻拍仍由柴智屏担任制作人，不知道会不会和台湾版一样会引起轰动呢？

有道是人红是非多，对于此次的选角，也是引起了不小的风波。近日，一组路透照片新鲜出炉，原来是沈月在为新片做准备，在试婚纱。都说穿婚纱是女人一生中最美的时刻，但是在沈月身上却有点不同。沈月是属于有点婴儿肥的女孩儿，虽说软乎乎的很可爱，但是穿礼服难免会暴露出她胖的缺点。穿上一字领婚纱的她，毫无仙气，只能让人感觉到是膀大腰圆。

期间，她还不慎摔倒，露出了事业线。不过沈月大大咧咧的样子，在地上笑并没感受到自己已经走光了。

不少网友表示，这怕不是历史上的最丑杉菜了吧！还有的网友说道：“难道新一版的《流星花园》就要毁在她手上了？真是心疼那四位帅气的小哥哥啊！”

虽说沈月出演杉菜不被看好，但是总是有无尽的可能，还是要给新人们一些成长的空间。你们觉得呢？