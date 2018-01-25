大家心中对娱乐圈的明星的大致印象是什么样子的呢？是外表光鲜亮丽、才艺双全，还是不接地气、偶像包袱重？无论对于他们的印象是好是坏，不可否认的是，很多明星在自己成功的背后，都是不倦的付出努力。

比如李宇春就算一个，在1月的23日评选的"天府成都.十大文化名人"中，经过各类德高望重的专家评审后，"十大名人"的名单新鲜出炉，而李宇春的名字赫然在列，她也是十个人中最年轻的唯一女性。

在这个人才辈出的世道，李宇春年纪轻轻就成为了自己家乡的十大文化名人之一，此等殊荣她当之无愧。 为什么这么说呢？大家都知道，李宇春是因为参加2005年的"超级女声"夺得全国总冠军而出道的，当时的她年仅21岁，还是一个有着自己音乐梦想的小女孩。

因为她的歌喉获得了极高的人气，同年的她还作为首位内地歌手登上了美国《时代周刊》的亚洲版封面。她的一首单曲《冬天快乐》，上线1秒钟就能超过200份的订单，而上线20天竟然就净赚60万人民币，可见粉丝对她的喜爱。

除此之外，她还是第一位未发行专辑就举办了万人演唱会的歌手，她发的每一张专辑都很受欢迎，办的演唱会也具有颇高人气。 出道第二年，李宇春就在福布斯中国名人榜总排名中位列第6，也是歌手中的第1，还被编委会收录进中国《中学生百科全书》，成为众多人的学习榜样。

不仅如此，她还是登上中国邮票票面的首位内地歌手，她的母校四川音乐学院因为她的出色表现，也授予了她川音最高荣誉奖。此后的她也是不断突破自己与记录，比如再次登上美国《时代周刊》，比如以中国流行文化代表的身份参加了中俄千年文化大比拼。

比如她的唱片推出后，日本、韩国、德国的杂志都对她进行了报道，再比如她的一首绿色和平主题《Green》曾被英国《Glamour》评为世界杰出女性之一，红十字基金会的玉米爱心基金还聘请李宇春作为终身代言人。

她的荣誉几天几夜也说不完，但是她却并没有因为她的这些荣誉膨胀，做歌手兢兢业业，做演员也是认真负责。比如在《龙门飞甲》、《血滴子》等电影中她的形象都是穿的破破烂烂的，与平日的光鲜外表大相径庭。

但是她却把每一个角色都诠释的恰到好处，一点都没有明星的架子。看过湖南卫视跨年演唱会的朋友都知道，李宇春总是作为零点嘉宾出场，今年2018年的跨年演唱会，也是李宇春第十三次当零点嘉宾了，相信正是有她的压轴，很多观众们才有了熬夜动力。

而她作为本次的成都十大文化名人，她的颁奖台词正是"她早已不是当年的选秀小女孩。她已把歌手做成了一个时代标志。"优雅时尚"是天府文化散发出的珍贵文化气质，当李宇春站在央视春晚的舞台上，以绣娘形象唱出《蜀绣》时，全国观众都感受到成都地域文化的魅力。她自信地走上《时代》封面，走向世界的红地毯，让全球都为一位成都姑娘惊艳、喝彩，她不仅代表一种音乐力量，更代表当今中国青年的自信和时尚。"

总之，从一个选秀小女孩，到如今走上国际的明星，李宇春当之无愧。