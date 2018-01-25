虽说现在社会人才济济，但是总归还是一个看脸的世界。尤其是在各路明星们都争奇斗艳的娱乐圈，颜值就显得更为重要了。这也是为什么小鲜肉们比较吃香的原因，因为年轻呀！不过也有这样的一类明星，她们虽然年龄不小，但是长着一张娃娃脸，总给人一种逆龄的感觉。谭松韵就是这类人中的一个代表。



谭松韵现在可是炙手可热的青春片女主角，满脸的稚嫩气息很难让人想到她其实已经年近三十了，毕竟跟她合作的都是当红的小鲜肉们。

五年前，谭松韵初次进入到大众的视野，当时她还是《甄嬛传》里清纯可爱的淳贵人，现在已经可以独挡一面成为女主角了。在《最好的我们》中和刘昊然搭档组成“耿耿于怀”cp，在《旋风少女》中和吴磊组成cp，她也被观众们贴切的称为是小鲜肉收割机。

《最好的我们》可以说是谭松韵的成名作了，和刘昊然搭档也被网友说是配一脸。但是在剧还没播出之前，两人之间便产生了一些不可描述的事情，也让这一对从“情侣”变成了“陌生人”。在《最好的我们》的发布会上，两个人各站一边，可以说是最遥远的距离了！

主要是还是因为“搂肩门”的发生，让两个年轻人一时间就站在了风口浪尖之处。据爆料，在一天晚上，有人拍到在电影学院的小巷里，刘昊然突然现身，并且身边还多了一位姑娘。定睛一看，正是谭松韵，刘昊然还搂着她的肩膀走到了一辆座驾旁。也正是这个消息，让不少人都猜测，两个人在谈恋爱，之后只要两人同框，总能引来吃瓜群众的口哨加坏笑。

再加上欧阳娜娜和刘昊然的“国民初恋”的搭配，让网友们怀疑，谭松韵是陷入了三角恋吗？表面上没什么事的三人，私底下却波涛暗涌。欧阳娜娜点赞了为什么不是她和刘昊然搭档的新闻，谭松韵则点赞了欧阳娜娜和刘昊然炒作的微博，这还分别都上了热搜。之后刘昊然经纪人出来说，有人恶意炒作，谭松韵的经纪人表示，对于有的没的不必在意。都明着面撕逼了，私底下的关系可想而知。

在以后采访中，只要一提到刘昊然，谭松韵的表情就会不自觉的闪躲，不愿意直面回答。面对刘昊然的有关问题，谭松韵也就默默的说：“都过去了。”